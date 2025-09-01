За такую зарплату работают одни альтруисты: эксперт о социальных центрах

«Хорошо, что есть такие групповые дома, но сложившаяся ситуация высвечивает системную проблему», — пояснила Ревалде.

Она подчеркнула, что работа в этих центрах часто основана на альтруизме и энтузиазме: «Я была в этих центрах ухода для детей, разговаривала с людьми, которые за ними ухаживают, а также с руководством, и это было уже несколько лет назад. Это люди, которые работают там, альтруисты, многие трудятся всю жизнь в качестве сиделок, за очень низкую зарплату, часто 24/7, на каком-то энтузиазме».

Ревалде отметила, что таких работников очень мало, и они часто переутомлены, чтобы обеспечить необходимый уход: «Сколько таких людей? Мало! Их просто не хватает, они выгорают. Это системная проблема. Дело не в том, что в каком-то конкретном месте есть какой-то конкретный человек, а в том, что это просто система, которая уже горит».

Она пояснила, что ситуация влияет на обеспечение базовых потребностей людей, таких как питание, а также на их включение в общество: «Если базовая потребность человека, такая как питание, не обеспечивается, то вообще речь идёт о том, что для человека с такой инвалидностью мы не можем говорить о включении в общество. Он не должен зависеть от того, что его базовая функция ограничена, что питание зависит от другого человека. Начнём с этого».

Ранее сообщалось, что общество «Латвийское движение за независимую жизнь» поделилось шокирующим открытием о происходящем в государственном учреждении ухода. 18-летний юноша с тяжёлыми нарушениями развития чуть не умер из-за халатности окружающих. Сейчас он восстанавливается в групповом доме.