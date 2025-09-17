Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Таких следует выдворять из Латвии»: Лембергс хочет перевоспитать Стрейпса (2)

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 11:31

Важно 2 комментариев

LETA

Бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс подал в суд на журналиста Карлиса Стрейпса, который неоднократно называл политика преступником. Стрейпс не унывает из-за обвинений и обещает и впредь не держать язык за зубами, пишет «Privātā dzīve».

На прошлой неделе в Рижском городском суде должны были рассматривать дело, в котором Айварс Лембергс выступает против нескольких СМИ и журналиста Карлиса Стрейпса за нарушение презумпции невиновности.

Он требует отзыва высказываний, извинений и компенсации за моральный ущерб, материальную компенсацию не просит, так что это скорее вопрос чести и достоинства.

Однако суд был отложен на более поздний срок. Что говорят об этом судебном разбирательстве оба вовлечённых господина?

«Стрейпс утверждает, что я преступник, хотя я не был признан таковым, и нет вступившего в силу обвинительного приговора. Согласно международным правам человека, включая европейские права человека, Конституции Латвии и директиве Европейского Союза, которая особо подчёркивает обязательность соблюдения презумпции невиновности, никто не считается виновным, пока его виновность не установлена вступившим в законную силу решением суда. Это общепризнанные права человека, но Стрейпс их не признаёт. Он их в упор не видит, не соблюдает и поддерживает тоталитарные режимы, которые их не соблюдают. Это и есть главная беда», — объясняет Лембергс.

«Будучи приезжим, он пытается навязать Латвии чуждые ценности, против которых сейчас активно выступает президент США Дональд Трамп. Стрейпс ненавидит меня из-за моих политических взглядов, сексуальной ориентации и моего свободомыслия», — уверен политик.

Бывший мэр Вентспилса указывает, что не обратился бы в суд, если бы Стрейпс оскорбил его лишь однажды. «Он делает это сознательно и часто. Надо как-то попытаться его перевоспитать, чтобы в следующий раз он, возможно, сдержал язык в отношении кого-то другого. Стрейпс заблуждается в Латвии и глубоко оскорбляет меня как человека, голосовавшего за независимость Латвии.

Я считаю, что таких иностранцев следует выдворять из Латвии, потому что они вредны и действуют против основополагающих ценностей независимой Латвии. Конечно, выдворить его я не могу. Могу только подать в суд», — гневно рассказывает Лембергс.

Журналист Карлис Стрейпс о сложившейся ситуации говорит: «С этим мелким, злобным депутатишкой я хорошо знаком ещё с декабря прошлого года, когда была предыдущая судебная сессия.

Это не первый раз, когда он жалуется в суд на то, что я о нём сказал. Обычно суд говорит, чтобы мы не валяли дурака и шли домой. На этом всё и заканчивается, но в этом случае судья, видимо, решила поступить иначе», — рассуждает Стрейпс. Он рассказывает, что пишет комментарии для LA.LV и ведёт передачи на TV24. «Допускаю, что в обоих местах я говорил о Лембергсе. Каждый раз, когда он несёт чушь, например, сравнивая НАТО с советской оккупацией, у меня есть что сказать по этому поводу. Я не из тех, кто держит язык за зубами», — подчёркивает Стрейпс.

Судебные разбирательства журналиста не пугают, это не первый суд, в который он явился из-за публичных высказываний. «Был такой ультранационалист Айварс Гарда. У него были такие же ультранационалистичные девушки, которых я однажды назвал козами. Они подали на меня в суд за оскорбление чести и достоинства. Дело дошло до Верховного суда, который вынес решение в мою пользу и обязал их выплатить мне 200 латов», — вспоминает Стрейпс.

Он считает, что своими высказываниями не нарушил презумпцию невиновности.

