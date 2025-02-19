Такие выборы были бы мечтой России: директор Института внешней политики предлагает не переоценивать Трампа

Комментируя ситуацию, когда во вторник Трамп фактически обвинил президента Украины Владимира Зеленского в российской агрессии, Буковскис в разговоре с агентством ЛЕТА призвал не превращать каждый призыв Трампа в историческое заявление и не переоценивать его значение.

"Ему постоянно приходится говорить вещи, которые привлекают внимание к его личности, его действиям. Он знает, как отреагируют СМИ", - прокомментировал Буковскис.

По словам Буковскиса, как только появится что-то, что еще никто не говорил или сказал кто-то другой и что может привлечь внимание, президент США воспользуется возможностью и скажет.

"Я думаю, что это происходит очень органично для него, он даже не задумывается об этом, потому что знает, как можно манипулировать СМИ и вниманием СМИ, он знает, что если он скажет нестандартные вещи, то это привлечет внимание", - сказал исследователь.

Комментируя требование Трампа к Украине провести президентские выборы, глава Института внешней политики напомнил, что Украина - суверенное государство и будет действовать так, как считает нужным, а украинская конституция не предусматривает проведение выборов во время войны.

"Конечно, мечтой России было бы провести выборы с прокремлевскими кандидатами, и, скорее всего, они и будут в тот момент, когда выборы состоятся", - признал Буковскис.