Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

Такие выборы были бы мечтой России: директор Института внешней политики предлагает не переоценивать Трампа

Редакция PRESS 19 февраля, 2025 17:00

Мнения 0 комментариев

LETA

Директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис призывает не переоценивать значение каждого заявления президента США Дональда Трампа.

Комментируя ситуацию, когда во вторник Трамп фактически обвинил президента Украины Владимира Зеленского в российской агрессии, Буковскис в разговоре с агентством ЛЕТА призвал не превращать каждый призыв Трампа в историческое заявление и не переоценивать его значение.

"Ему постоянно приходится говорить вещи, которые привлекают внимание к его личности, его действиям. Он знает, как отреагируют СМИ", - прокомментировал Буковскис.

По словам Буковскиса, как только появится что-то, что еще никто не говорил или сказал кто-то другой и что может привлечь внимание, президент США воспользуется возможностью и скажет.

"Я думаю, что это происходит очень органично для него, он даже не задумывается об этом, потому что знает, как можно манипулировать СМИ и вниманием СМИ, он знает, что если он скажет нестандартные вещи, то это привлечет внимание", - сказал исследователь.

Комментируя требование Трампа к Украине провести президентские выборы, глава Института внешней политики напомнил, что Украина - суверенное государство и будет действовать так, как считает нужным, а украинская конституция не предусматривает проведение выборов во время войны.

"Конечно, мечтой России было бы провести выборы с прокремлевскими кандидатами, и, скорее всего, они и будут в тот момент, когда выборы состоятся", - признал Буковскис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Конец света не наступил»: как оценивают итоги Мюнхенской конференции в странах Балтии — BBC

Новости Латвии 18:06

Новости Латвии 0 комментариев

Страны Балтии, которые давно декларируют свою уязвимость перед гипотетической военной угрозой со стороны России, должны были бы пребывать в заметном ужасе от намеков новой американской администрации на отказ защищать Европу. Однако этого не происходит.

Страны Балтии, которые давно декларируют свою уязвимость перед гипотетической военной угрозой со стороны России, должны были бы пребывать в заметном ужасе от намеков новой американской администрации на отказ защищать Европу. Однако этого не происходит.

Читать
Загрузка

В этом году Банк Латвии выпустит шесть новых монет

Для настроения 17:51

Для настроения 0 комментариев

На своей страничке в Интернете Банк Латвии сообщил, что в нынешнем году планирует выпустить пять коллекционных монет, а также одну памятную монету номиналом два евро. Кому они будут посвящены?

На своей страничке в Интернете Банк Латвии сообщил, что в нынешнем году планирует выпустить пять коллекционных монет, а также одну памятную монету номиналом два евро. Кому они будут посвящены?

Читать

Региональное развитие: Еврофонды выделили Латвии 22 млн евро на обустройство бомбоубежищ

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы ускорить в Латвии создание убежищ, тематический комитет фондов Европейского союза (ЕС) принял решение выделить на эти цели 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), и сегодня самоуправлениям на рассмотрение направлено предложение о возможном распределении финансирования, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Чтобы ускорить в Латвии создание убежищ, тематический комитет фондов Европейского союза (ЕС) принял решение выделить на эти цели 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), и сегодня самоуправлениям на рассмотрение направлено предложение о возможном распределении финансирования, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Читать

Демография отвела Латвии как государству ещё 20 лет. Дальше учимся жить как на оккупированных землях Украины: газета

Выбор редакции 17:35

Выбор редакции 0 комментариев

"Уменьшение числа новорожденных в Латвии с 1 096 в декабре позапрошлого года до 921 в этом декабре имеет как символическое, так и практическое значение, поскольку явно заставляет готовиться к ликвидации латвийского государства через пару десятилетий, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

"Уменьшение числа новорожденных в Латвии с 1 096 в декабре позапрошлого года до 921 в этом декабре имеет как символическое, так и практическое значение, поскольку явно заставляет готовиться к ликвидации латвийского государства через пару десятилетий, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

Читать

Ночью ожидается мороз до -18 градусов

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Температура воздуха в Латвии в ночь на четверг опустится до -3...-13 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -18 градусов, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха в Латвии в ночь на четверг опустится до -3...-13 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -18 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать

Эстония отказывается от русского языка в качестве языка обучения

Мир 17:06

Мир 0 комментариев

Эстонская Республика реформирует собственную школьную систему. К 2030 году русский язык будет постепенно выведен из употребления в качестве языка обучения. Скоро все дети будут обучаться только на эстонском языке — даже дети в преимущественно русскоязычных районах на северо-востоке страны.

Эстонская Республика реформирует собственную школьную систему. К 2030 году русский язык будет постепенно выведен из употребления в качестве языка обучения. Скоро все дети будут обучаться только на эстонском языке — даже дети в преимущественно русскоязычных районах на северо-востоке страны.

Читать