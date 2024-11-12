«Такие ограничения вводятся, когда есть желание что-то скрыть»: медикам запрещено высказывать свое мнение

В профсоюзе LVSADA установили, что 28 октября 2024 года (за несколько дней до публичного объявления о спорных изменениях в организации работы медицинской службы) руководство NMPD утвердило внутренний нормативный акт «Предоставление информации средствам массовой информации в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях».

В упомянутом документе, среди прочего, указано, что сотрудник "может предоставить информацию или давать интервью представителю СМИ только в том случае, если в конкретном случае получено разрешение от директора NMPD или в Отделе коммуникации". Это практически исключает возможность работника неотложной помощи свободно выражать прессе свое личное мнение по вопросам, связанным с NMPD.

Понятно, что NMPD обязывает своих сотрудников в общении со СМИ по любому вопросу, в том числе в частном порядке и вне работы, соблюдать требования нормативных актов (не разглашать конфиденциальную информацию или информацию о пациенте). Однако требование не наносить «ущерб репутации службы» практически исключает любое право работника публично подвергать сомнению «репутацию» работодателя (решения, действия, отношения и т.п.).

По мнению LVSADA, упомянутые условия внутреннего нормативного акта NMPD несоразмерно ограничивают право сотрудников на свободу слова и выражение критического мнения, поскольку противоречат как статье 100 Сатверсме Латвийской Республики, так и ряду других правовых норм.

Председатель LVSADA Валдис Керис: "Такие ограничения свободы слова обычно вводятся, когда есть желание что-то скрыть от общества и держать людей в безусловном повиновении и страхе.

Вот ответ журналистам, которые после мероприятий NMPD, прошедших в Латгалии в начале ноября, спрашивали, почему так сложно было убедить сотрудников высказать свое мнение!»

LVSADA ожидает, что Министерство здравоохранения без неоправданного промедления отменит непропорциональное ограничение свободы выражения мнений, введенное NMPD, признав его недействительным с момента утверждения.э

В свою очередь, NPLP отмечает, что порядок, объясняющий, каким образом в службе обеспечивается оперативное предоставление информации средствам массовой информации, действует уже 12 лет и все основные принципы остались неизменными и сейчас. В службе отметили, что эти нормативные акты необходимо было обновить, так как за последние годы существенно изменилась структура службы и названия оперативных структурных подразделений.

Руководство NPLP подчеркивает, что работникам не запрещено высказываться по вопросам организации работы: работники регулярно дают интервью и предоставляют информацию СМИ по различным вопросам, связанным с работой СНМП, в том числе медики диспетчерского центра, медики бригад, специалисты ответственных сфер и другие.

Конкретная процедура предусматривает, что работники, например, не могут в рабочей среде или рабочей форме СНМП рекламировать политические партии, коммерческие предприятия и их услуги и вовлекаться в другие ситуации, напрямую не связанные с деятельностью NPLP.

Руководитель NPLP Лиене Ципуле сообщила, что 1 ноября состоялась онлайн-конференция, на которой примерно 900 работникам службы были даны разъяснения о планируемых изменениях и их влиянии.