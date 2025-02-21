Так за кого мы? Импорт оружия из РФ в Латвию растет

В Службе госдоходов агентству ЛЕТА пояснили, что Латвия импортировала не боевое оружие, боеприпасы и другие товары военного назначения, а принадлежности и оборудование для пейнтбола, ремонта пейнтбольного оборудования и принадлежности для подводного оружия.

По данным ЦСУ, импорт товаров этой категории из России в последние годы, за некоторыми исключениями, демонстрирует растущую тенденцию, и по сравнению с 2014 годом в 2024 году стоимость импорта таких товаров увеличилась в 55 раз.

В 2014 году Латвия импортировала из России оружие и боеприпасы, их части и принадлежности на сумму 14,4 тыс. евро, в 2023 году - на 456,5 тыс. евро, а в 2024 году - уже на 796,8 тыс. евро.

В прошлом году больше всего в этой категории было импортировано товаров категории "иные неупомянутые и не включенные в другие категории бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и прочие боеприпасы и части" - на сумму 774, 4 тыс. евро. Это на 81,1% больше, чем в 2023 году, и на 63,3% больше, чем в 2022 году.

В то же время уменьшился импорт в категории "другие пружинные, пневматические или газовые ружья и пистолеты, дубинки и прочее оружие", составив 17 231 евро, что на 21,2% меньше, чем в 2023 году, и в 3,2 раза меньше, чем в 2022 году, а также в категории "иные неупомянутые и не включенные в другие категории части и принадлежности к оружию, указанному в вышеупомянутой категории, и аналогичные изделия" - до 5151 евро, что на 27,3% меньше, чем в 2023 году, и в 3,6 раза меньше, чем в 2022 году.

Комментируя эти данные, в Министерстве иностранных дел агентству ЛЕТА заявили, что внешнеполитическое ведомство всегда выступало за введение максимально жестких и всеобъемлющих санкций против России и призывало деловые круги Латвии и Европейского союза прекратить любое экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью.

В МИД подчеркнули, что основной целью санкций является сокращение доходов России, в том числе от торговли энергоресурсами, и предотвращение использования западных технологий в военной промышленности.

"Министерство иностранных дел вместе с компетентными органами Латвии и коллегами из государств-единомышленников работает над предложениями по новым санкциям и оценивает всю информацию, в том числе о торговле различными товарами, которые могут приносить России значительные доходы или способствовать развитию ее военной промышленности", - отметили в министерстве.