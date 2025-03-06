Так ты селёдка крашеная? Что нам продают под видом красной рыбы

Никаких нарушений

Формально производитель и продавец ничего не нарушают, так как и на лицевой, и на обратной стороне упаковки обозначено, что продукт изготовлен из сельди — все требования к маркировке соблюдены. В составе продукта также на первом месте значится, что это атлантическая сельдь. Однако большинство потребителей в первую очередь обращают внимание на цену товара, а она вдвое ниже. Да и надпись крупным шрифтом «красная рыба» на упаковке привлекает внимание. И в подтверждение этого через прозрачное полиэтиленовое окошко просматриваются кусочки рыбы именно такого цвета.

В Продовольственно-ветеринарной службе Латвии также подтверждают, что все в рамках закона, рекомендуя всякий раз при покупке смотреть и на состав, и на срок реализации, и на условия хранения, которые в обязательном порядке должны быть прописаны на упаковке.

Ради интереса автор приобрел упаковку столь оригинального продукта. Рыбка оказалась вполне съедобной и даже вкусной. Просто селедка красного цвета для нас непривычна. И даже если вы сэкономите и угостите своих гостей бутербродами с подобной «красной рыбой", подмены никто не заметит. Скорее наоборот — ведь сельдь, в отличие от искусственно выращиваемых в садках лосося или форели, питается зоопланктоном.

Ценная промысловая рыба

Согласно Википедии, сельдь — это ценная промысловая рыба, которую вылавливают в промышленных масштабах в огромном количестве. Относится к семейству сельдевых, куда входят еще около 60 различных видов. Тело сельди небольшого размера (до 35 см), покрыто чешуйками, приплюснуто с боков с одиночным плавником на спине. Брюшко серебристого цвета, чешуя имеет синеватый оттенок, но встречаются экземпляры и с оливковым оттенком.

Сельдь можно встретить как в соленой, так и в пресной воде, но только в речной. Огромные стаи сельдевых обитают в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах. Этой рыбе подходит нежаркий умеренный климат, поэтому найти ее в холодных или тропических водах нет никаких шансов.

Пресноводная сельдь относится к проходным рыбам, живет в различных морях, выходя в реки для нереста и редко добираясь обратно до своего привычного места обитания. Морские представители обитают недалеко от берега, редко уходят на глубину и держатся либо посередине, либо ближе к поверхности, но обязательно огромными стаями. Питается сельдь ракообразными и мелкой рыбешкой.

Человеку, который подарил миру селедку, установлен памятник. До XV века ее никто есть не мог — она горчила. А потом рыбак Виллем Якоб Бойкельзоон из деревни Биерфлинт догадался удалить у нее жабры — тут-то и случилась гастрономическая революция: выяснилось, что вся горечь концентрировалась именно в жабрах, а без них селедка произвела фурор и покорила Голландию.

Из сельди готовят сюрстремминг — шведский национальный продукт, деликатес с самым отвратительным запахом на свете, хуже даже знаменитого вонючего фрукта дуриана. По сути дела, сюрстремминг — это забродившая селедка. В XVI веке во время военных действий в Швеции стало катастрофически не хватать соли.

Но отказываться по этому поводу от селедки шведский народ не собирался. Сельдь стали засаливать экономно: тут нарушился процесс консервации, продукт начал бродить и издавать мерзейший запах. Но не так-то просто напугать шведов — ели квашеную селедку как миленькие, а позднее сюрстремминг и вовсе был введен в ранг деликатеса.

О красителях

Как видно, употреблять селедку очень даже полезно, важно только помнить о повышенном содержании соли. Но ведь рыба в естественном состоянии имеет желтовато-белый цвет филе. Так чем же ее окрашивают? В природе рыба красная потому, что морские водоросли содержат вещество астаксантин — это каротиноид, который способен преобразовывать светлый цвет в розовый и красный.

Морские водоросли с удовольствием едят креветки — именно поэтому у них при варке тело наливается красным пигментом, а ракообразными, в свою очередь, питаются и форель, и кижуч, и семга. Но на прилавках рыба сплошь с производств, и наивно предполагать, что в рыбных хозяйствах позвоночных кормят крилем. Дороговато выйдет. Поэтому предприниматели нашли способ придавать рыбе цвет без больших трат.

На фермах красную рыбу кормят астаксантином, который получают либо из панцирей креветок путем высушивания, либо же химически его синтезируют. Процесс этот настолько отлажен, что сотрудники предприятий способны контролировать цвет деликатеса вплоть до оттенка.

Астаксантин, по мнению ученых, для организма, наоборот, полезен. Это вещество является природным антиоксидантом. Он защищает организм от свободных радикалов, которые негативно воздействуют на человека, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому многие люди стараются увеличить потребление астаксантина, даже принимая его в виде БАДов. Но зачем за них переплачивать? Полезное вещество можно встретить и в других продуктах. Им богаты болгарский перец, виноград, клюква и апельсин.

Врачи рекомендуют употреблять таких продуктов как можно больше, ведь астаксантин, помимо перечисленных свойств, способен предупредить болезни Альцгеймера и Паркинсона, инсульт и диабет. Плюс ко всему это прекрасное средство от хронической усталости и депрессии.

Однако в рыбных хозяйствах могут сэкономить и вместо астаксантина подкармливать рыб более дешевым каротиноидом — кантаксантином. А в его безопасности уверены далеко не все ученые. Причиной послужил скандал, произошедший в США в конце 80-х годов. Тогда в местных аптеках скупали распиаренное средство для загара, которое в составе содержало кантаксантин.

Американцы радовались бронзовому загару, пока не стало известно, что вещество способно накапливаться на сетчатке глаза. Производство препарата свернули, власти запретили выпуск подобных таблеток. Но вот рыбу подкармливать кантаксантином никто не запретил. Впрочем, чтобы приблизиться к концентрации вещества с помощью таких пилюль, нужно съесть не менее 15 килограммов крашеной рыбы за раз.

Между тем рыбу окрашивают не только посредством корма. Можно быстро покрасить филе. Для этого есть кармин (Е120) — краситель, изготовленный из выделений красных жуков кошенили, паприка (Е160с) — экстракция из красного перца, ликопин (Е160d, добывается из томатов) — каротиноиды, кармуазин (Е122) — водорастворимый ненатуральный краситель, понсо (Е124) — водорастворимый ненатуральный краситель (в странах ЕС он запрещен, но в азиатских странах и Австралии применяется), тартразин (Е102) — водорастворимый синтетический краситель (самый дешевый и востребованный, но он способствует выведению цинка из организма; в организме может накапливаться свинец, который отрицательно влияет на нервную систему), аннато (Е160а) — краситель из семян дерева ахиот.

И хотя некоторые красители имеют природное происхождение, врачи предупреждают, что окрашенную рыбу не стоит давать детям в возрасте до трех лет.

Александр ФЕДОТОВ