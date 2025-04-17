Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

«Так совсем другие ощущения!» — устроители объясняют, почему билеты на колесо обозрения в Риге дороже, чем у соседей (1)

Редакция PRESS 17 апреля, 2025 09:45

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

Открытие рижского колеса обозрения Riga Rise намечено на четверг, 17 апреля. С 13:00 оно будет доступно для посетителей, а стоимость 15-минутной поездки составит 17 евро для взрослых. Недешево, по сравнению с подобными аттракционами у ближних и дальних соседей по планете. 

Для сравнения - в Марселе билет на такое колесо стоит 8 евро, в Гданьске и Таллине - 10, в Вене 14,60, в Хельсинки - 15. Откуда же у нас 17 евро? Press.lv обратился к Димитрию Успенскому - члену правления ООО RPR operators.

- Во-первых, потому, что речь идет об абсолютно разных поездках. Наше колесо - самое высокое в Балтии, это примерно 19-ый этаж, его высота 65 метров. Его не сравнить ни с таллинским, ни с клайпедским: оно работает совершенно по другой системе. Если те колеса - разборные, их можно разбирать, переносить в другое место и снова собирать, то наше - стационарное, стабильное, изготовлено добротно из дорогостоящей стали и совсем по другой технологии.

Во-вторых, у других коммерсантов приведенный вами порядок цен - внесезонный. С мая они, скорее всего, повысят стоимость билетов, как это происходит каждый год к летнему сезону, в Паланге точно, поэтому нынешние цены конкурентов с нашими сравнивать просто некорректно. Мы сразу ввели сезонные цены на аттракцион: нет смысла сначала запускаться с более низкими ценами на билеты, а затем менять их в последнюю неделю апреля. Кроме того, для определенных групп есть всевозможные скидки, например, доступны разные виды семейных билетов. 

В Латвии, как известно, бизнес не поддерживается государством, то есть предприниматели вкладывают в такие крупные проекты свои средства, и затем, естественно, свои вложения должны как-то окупить. Кроме того, мы должны были считаться с довольно высокими требованиями, которые нам были предъявлены городом - недостаточно было установить только колесо обозрения, нам пришлось построить целый павильон, который тоже является частью аттракциона. В нем у нас открыта цифровая выставка  картин и гравюр - стоя в очереди за билетами, можно любоваться этой экспозицией.

Кроме того, мы облагородили парк, установили скамейки, которые являются самим длинными не только в Риге, но, очевидно, и в Латвии. Это все стало бонусом со стороны нашей фирмы  - ни город, ни государство ничего за это нам не доплачивало. Чтобы вы понимали, раньше здесь был просто участок земли, на котором жители окрестных домов выгуливали своих собак. Мы вложили огромные средства, чтобы облагородить часть парка между улицами Ранькя дамбис и Слокас. Это место находится без малого в километре от снесенного памятника Победы. А с этой стороны парка была деградирующая территория, которую частный инвестор фактически восстановил, вложив в нее свои деньги.

При этом разница в цене билетов с любым колесом, судя по публикациям, которые приводят в пример в социальных сетях, составляет около двух евро. А разница аттракционов вообще не учитывается? Таллинское колесо высотой всего около 35 метров. Так что на нашем колесе обозрения совсем другие ощущения. Раскрою секрет: люди катаются на колесе обозрения не ради того, чтобы увидеть окрестности - их привлекает ощущение подъема. Вот и ответ, на вопрос о разнице в цене.

Для сравнения, одно посещение Макдональдса вам обойдется, в среднем, не меньше, чем в 9 евро. Но там вы такой красоты не увидите.

 

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 91 реакций
Комментарии (1) 91 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (1)

Важно 20:50

Важно 1 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (1)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 1 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (1)

Важно 20:40

Важно 1 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (1)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 1 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (1)

Важно 20:18

Важно 1 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (1)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 1 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (1)

Важно 20:09

Важно 1 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать