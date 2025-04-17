Для сравнения - в Марселе билет на такое колесо стоит 8 евро, в Гданьске и Таллине - 10, в Вене 14,60, в Хельсинки - 15. Откуда же у нас 17 евро? Press.lv обратился к Димитрию Успенскому - члену правления ООО RPR operators.

- Во-первых, потому, что речь идет об абсолютно разных поездках. Наше колесо - самое высокое в Балтии, это примерно 19-ый этаж, его высота 65 метров. Его не сравнить ни с таллинским, ни с клайпедским: оно работает совершенно по другой системе. Если те колеса - разборные, их можно разбирать, переносить в другое место и снова собирать, то наше - стационарное, стабильное, изготовлено добротно из дорогостоящей стали и совсем по другой технологии.

Во-вторых, у других коммерсантов приведенный вами порядок цен - внесезонный. С мая они, скорее всего, повысят стоимость билетов, как это происходит каждый год к летнему сезону, в Паланге точно, поэтому нынешние цены конкурентов с нашими сравнивать просто некорректно. Мы сразу ввели сезонные цены на аттракцион: нет смысла сначала запускаться с более низкими ценами на билеты, а затем менять их в последнюю неделю апреля. Кроме того, для определенных групп есть всевозможные скидки, например, доступны разные виды семейных билетов.

В Латвии, как известно, бизнес не поддерживается государством, то есть предприниматели вкладывают в такие крупные проекты свои средства, и затем, естественно, свои вложения должны как-то окупить. Кроме того, мы должны были считаться с довольно высокими требованиями, которые нам были предъявлены городом - недостаточно было установить только колесо обозрения, нам пришлось построить целый павильон, который тоже является частью аттракциона. В нем у нас открыта цифровая выставка картин и гравюр - стоя в очереди за билетами, можно любоваться этой экспозицией.

Кроме того, мы облагородили парк, установили скамейки, которые являются самим длинными не только в Риге, но, очевидно, и в Латвии. Это все стало бонусом со стороны нашей фирмы - ни город, ни государство ничего за это нам не доплачивало. Чтобы вы понимали, раньше здесь был просто участок земли, на котором жители окрестных домов выгуливали своих собак. Мы вложили огромные средства, чтобы облагородить часть парка между улицами Ранькя дамбис и Слокас. Это место находится без малого в километре от снесенного памятника Победы. А с этой стороны парка была деградирующая территория, которую частный инвестор фактически восстановил, вложив в нее свои деньги.

При этом разница в цене билетов с любым колесом, судя по публикациям, которые приводят в пример в социальных сетях, составляет около двух евро. А разница аттракционов вообще не учитывается? Таллинское колесо высотой всего около 35 метров. Так что на нашем колесе обозрения совсем другие ощущения. Раскрою секрет: люди катаются на колесе обозрения не ради того, чтобы увидеть окрестности - их привлекает ощущение подъема. Вот и ответ, на вопрос о разнице в цене.

Для сравнения, одно посещение Макдональдса вам обойдется, в среднем, не меньше, чем в 9 евро. Но там вы такой красоты не увидите.