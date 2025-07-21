Так сколько у вас наличных? СГД берется за оборот средств в банкоматах

«Если у кого-то есть опасения, что каждую из этих операций по снятию или внесению наличных денег Служба государственных доходов будет брать и рассматривать... Этого не будет», — заверила директор департамента политики налогового администрирования Министерства финансов Яна Салминя.

До сих пор у СГД не было доступа к информации о наличном денежном обороте. По оценкам Ассоциации финансового сектора, после введения новых порогов служба ежемесячно будет получать информацию примерно о 28 000 жителей, которые вносят приблизительно 43 миллиона евро, то есть в среднем по полторы тысячи евро каждый. В свою очередь, наличные деньги свыше 1500 евро в месяц снимают примерно 3800 частных лиц, в общей сложности на сумму около 23 миллионов евро, а также около 540 предприятий, снимающих примерно 60 миллионов евро в месяц.

«Расчеты экспертов показывают, что примерно три миллиона евро в год мы могли бы дополнительно собрать в виде налогов, если бы контролировали этот наличный денежный оборот», — отметила генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

На данный момент банки еще не предоставляют СГД информацию о внесении и снятии наличных денег. Хотя поправки уже вступили в силу в январе, техническое внедрение задерживается, поскольку правила передачи и анализа данных еще разрабатываются.

Задачей банков станет предоставление данных о каждом взносе выше установленного порога. Данные будет обрабатывать специальная система, анализирующая возможные риски относительно незадекларированных доходов.

«Например, физическое лицо получает зарплату 500 евро в месяц, но каждый месяц вносит на счет 800 евро. Если будут серьезные основания считать, что это зарплата в конверте, тогда последует связь с конкретными лицами и дальнейшие действия», — пояснила Шмите-Роке.

Банковский сектор не возражает против новых обязанностей, однако предупреждает, что адаптация систем потребует времени.

В свою очередь, Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) считает, что установленные в настоящее время пороги — 750 и 1500 евро — слишком низкие, а в борьбе с зарплатами в конвертах эффективнее были бы реальные штрафы для получателей таких зарплат.

«Что касается снятия наличных денег из банкомата — нам кажется, что это вообще не имеет логического обоснования».

Недавно завершилось публичное обсуждение этих правил. Министерство финансов еще оценивает полученные предложения и рекомендации перед разработкой окончательного варианта.