Зачем столько экстр: в соцсетях обсуждают требования к закупке авто для министерства

«Министерство сообщения объявило тендер на аренду пяти новых служебных автомобилей для нужд министерства. Интересно, что все лоббируют электромобили и т.п., но сами арендуют бензиновые автомобили, даже не plug-in. И почему до сих пор так много специфических требований к покупке автомобилей?», - написал Каспарс, опубликовавший спецификацию министерского запроса.

Требования министерство выдвигает не малые, кроме размера и цвета машины, необходимо еще чтобы там был климат-контроль, парктроники, камера заднего вида, алкосенсор, встроенная навигация, беспроводная мобильная интеграция, подогрев сидений, причем и спереди, и сзади, подлокотники, тоже спереди и сзади, и многое другое.

А еще машины должны быть почти "нулёвые", 2025 и 2026 годов выпуска, с пробегом максимум в 50 км. И доставить их должны до 3 марта 2026 года.

В комментариях люди писали, что как-то слишком много выдвинуто требований. без которых спокойно можно обойтись.

Izgāju cauri, tāda absolūti extra, bez kuras var dzīvot, ir automātiskās tālās gaismas, viss pārējais ir normālai mūsdienu mašīnai must have. Iemesls kāpēc iekļauj to visu prasībās - jo visadi dacia un ķīnieši izņem šīs "ekstras", lai samazinātu mašīnas cenu