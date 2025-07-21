Латышский язык — один из примерно 200 языков мира, на нем говорят более миллиона человек, поэтому его можно считать довольно большим языком.

«В то же время, если смотреть на нашу страну, мы являемся малым языком, и мы должны быть сильными и защищать латышский язык, не позволяя другим языкам его захватить», — подчеркнул Мухка.

По словам руководителя ЦГЯ, для защиты латышского языка необходимо обеспечить его функционирование как государственного языка в публичном пространстве, сохраняя при этом пропорциональность и давая возможность развиваться другим языкам, которые здесь существовали.

В то же время, по её мнению, основой единого общества и информационного пространства является латышский язык, и его доступность во всех важных для общества аспектах должна обеспечиваться государством. Без возможности для жителей изучать язык и понимать публичную информацию возрастут риски фрагментации общества.

«Единство латышского языка является основой нашего общества — как в сфере услуг, так и в понимании, получении и предоставлении информации», — подчеркнула она.

Руководитель ЦГЯ отметила, что в настоящее время одной из важнейших задач языковой политики является завершение перехода к преподаванию в школах только на латышском языке. Чтобы этот переход был успешным, а не формальным, педагогам необходимо оказывать всю необходимую поддержку.

ЦГЯ не просто курирует этот процесс – центр консультирует, корректирует тесты для более комфортных условий для учителей и сотрудничает с директорами, подчеркнула Мухка. Она также отметила роль руководства образовательных учреждений в реализации реформы, ведь школа – это сообщество, в котором должен царить благоприятный микроклимат.

Хотя число учителей с низким уровнем знаний сокращается, в некоторых регионах, особенно в Риге и Даугавпилсе, проблема сохраняется. В то же время реформа не внезапная — она проводится уже почти 30 лет, и ответственность за подбор кадров должны нести самоуправления и директора школ, напомнила руководитель ЦГЯ.

«Мы делаем ставку на педагогов, но забываем о детях и их семьях. Каждый ребёнок имеет право знать латышский язык, и школа обязана это обеспечить», — подчеркнула она.

Говоря об использовании латышского языка в стране, Мухка в целом оценивает его как равномерное, но есть регионы, где его использование ниже, и их следует особенно поддерживать. Она высоко оценивает культуру Латгалии, отмечая, что латгальский язык следует ценить как ценность, но также необходимо укреплять уверенность в использовании литературного латышского языка.

«Если посмотреть, например, на Ригу и Даугавпилс, разница не настолько критична, чтобы можно было сказать, что Даугавпилс полностью стратифицирован. Это не так», — заметил Мухка.

Она указала на обязанность государства обеспечить возможности изучения латышского языка во всех регионах не только посредством формального процесса обучения, но и инклюзивными, повседневными способами, такими как книжные клубы или чаепития.

Мухка надеется, что такие учреждения, как Совет по надзору за реализацией Основных направлений развития сплоченного и граждански активного общества, рассмотрят проблемы с региональной точки зрения и будут способствовать устойчивой и равномерной поддержке по всей Латвии.

«Латышский язык не только для тех, кто говорит на нём в совершенстве. Латышский язык — для всех нас», — подчеркнула она, призвав нас не бояться совершать ошибки и создать среду, в которой изучение языка происходит естественно и дружелюбно.

Размышляя об изучении латышского языка представителями национальных меньшинств и иммигрантами, Мухка отметила, что концепция «латышского как второго языка» уже неактуальна. В настоящее время всё чаще говорят о латышском языке как иностранном, особенно в отношении иностранных рабочих и студентов.

«Нам необходимо сосредоточиться на изучении языка как иностранного, поскольку языковые тренды меняются», — подчеркивает она, добавляя, что государственная политика в этой сфере в настоящее время недостаточно эффективна.

Уровень использования латышского языка среди молодёжи стабилен, и молодёжь способна адаптироваться к различным ситуациям общения. В то же время сохраняются проблемы с интеграцией жителей других стран. Мухка указала на случаи, когда изучение латышского языка носит поверхностный и ограниченный характер.

«Этого недостаточно для интеграции в общество», — отметила руководитель центра.

По её мнению, изучение латышского языка должно быть практическим, регулярным и проходить в естественной среде, например, в магазине, на улице, в кинотеатре или где-либо ещё. Такое культурное образование способствует не только владению языком, но и интеграции в общество.

Мухка также раскритиковала нынешний формальный подход: «Сейчас столько университетов, сколько есть, осуществляют этот процесс обучения, и всё. После этого людям больше не дают такой возможности, никто даже не спрашивает, хотят ли они этого, поэтому они оказываются изолированными в своей среде».

В то же время глава ЦГЯ указаал на обязанность жителей говорить только на латышском языке — зачастую сами латыши не позволяют другим говорить на латышском языке.

«Латыши сами должны быть стойкими и говорить по-латышски, а не автоматически переходить на любой другой известный им язык. […] Говорите по-латышски, и с вами будут говорить по-латышски», — подчеркнула Мухка.