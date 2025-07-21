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На остановке общественного транспорта в Кенгарагсе насмерть сбит пешеход

© LETA 21 июля, 2025 17:29

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В воскресенье утром на остановке общественного транспорта в Кенгарагсе был насмерть сбит пешеход.

По предварительной информации полиции, 20 июля около 8.40 автомобиль сбил пешехода на остановке общественного транспорта на улице Прушу, 17 в Риге, от чего тот скончался.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

В минувшие сутки в стране было зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в 16 авариях пострадали в общей сложности 22 человека, двое погибли.

Среди пострадавших - два пешехода, пять велосипедистов и один водитель электросамоката.

Три человека привлечены к административной ответственности и четыре - к уголовной за вождение в нетрезвом состоянии. Еще один водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, что также является уголовным преступлением.

243 административных дела были возбуждены за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение.

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