На остановке общественного транспорта в Кенгарагсе насмерть сбит пешеход

По предварительной информации полиции, 20 июля около 8.40 автомобиль сбил пешехода на остановке общественного транспорта на улице Прушу, 17 в Риге, от чего тот скончался.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

В минувшие сутки в стране было зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в 16 авариях пострадали в общей сложности 22 человека, двое погибли.

Среди пострадавших - два пешехода, пять велосипедистов и один водитель электросамоката.

Три человека привлечены к административной ответственности и четыре - к уголовной за вождение в нетрезвом состоянии. Еще один водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, что также является уголовным преступлением.

243 административных дела были возбуждены за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение.