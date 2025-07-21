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Венгрия и Сербия договариваются с Россией о строительстве нефтепровода

Euronews 21 июля, 2025 18:35

Мир 0 комментариев

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

Венгрия, Сербия и Россия договариваются о строительстве нефтепровода в то время как на уровне ЕС принимаются санкции против РФ за военную агрессию против Украины и решается вопрос о снижении энергозависимости.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто назвал россиян "партнерами".

"Вместе с сербскими и российскими партнерами мы продвигаем строительство нового нефтепровода между Венгрией и Сербией. В то время как Брюссель запрещает российские энергоносители, разрывает связи и блокирует маршруты, нам нужно больше источников, больше маршрутов. Венгрия не станет жертвой этих катастрофических решений", - заявил Сийярто на платформе X.

В своем другом заявлении на платформе Facebook он обвинил Брюссель в принятии "ошибочных решений" и "жестоком разрыве энергетических связей".

 "Ряд ошибочных решений, принятых в Брюсселе, поставил Европу в очень сложное положение на международном энергетическом рынке. Сегодня цены на энергоносители в Европе в несколько раз выше, чем в остальном мире. Это неудивительно, учитывая то, как жестоко Брюссель разрывает энергетические связи, запрещает поставки российских энергоносителей и перекрывает маршруты поставок. Выход из этой ситуации - ввозить больше энергоносителей и строить больше транспортных путей. Сегодня мы обсуждаем с нашими сербскими и российскими коллегами строительство нового нефтепровода, соединяющего Венгрию с Сербией", - заявил Сийярто.

"Брюссель хочет, чтобы расходы венгерских семей увеличились в два-четыре раза после отказа от российской нефти и природного газа. Мы этого не допустим, мы не должны закрывать транспортные маршруты", - цитируют слова Сийярто венгерские СМИ.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что нефтепровод может быть введен в эксплуатацию к 2027 году и его пропускная способность составит 5 млн тонн в год. Согласно этому плану, Венгрия построит 180 км нефтепровода.

Россию на переговорах представил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила о "диверсификации", "независимости" и обсуждении "одного из важнейших стратегических энергетических проектов для Сербии". По ее словам, "альтернативный путь для снабжения сырой нефтью" означает "большую энергетическую безопасность, меньшую зависимость и более сильную позицию Сербии в регионе и Европе".

Министр сообщила, что проектно-техническая документация в Сербии находится на завершающей стадии, начала работ ожидается в начале следующего года.

 

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