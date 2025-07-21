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Латвия закрыла доступ ещё к 10 пропагандистским сайтам РФ: список (4)

© LETA 21 июля, 2025 18:41

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Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Совет получил письмо от Службы государственной безопасности (СГБ), в котором содержится информация о проверке содержания сайтов "gogov.ru", "смид.рф", "spb.vedomosti.ru", "zr.media", "seyminfo.ru", "www.hab.kp.ru", "livebir.ru", "polkrf.ru", "expert-club.online" и "ujnosahalinsk.bezformata.com".

Было установлено, что они в целом распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, укрепляют благоприятное для России понимание истории и формируют общее позитивное отношение к России.

По мнению СГБ, это может негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку латвийским государством независимости, суверенитета и территориального единства Украины.

Подобные решения об ограничении доступа к российским пропагандистским сайтам НСЭСМИ принимал и в прошлом.

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Комментарии (4) 47 реакций
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