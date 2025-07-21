Он подчеркнул, что Европе необходимо инвестировать в свою оборону и продолжать максимально помогать Украине.

Ранее сообщалось, что бывший командующий сухопутными войсками Великобритании считает: Соединённое Королевство может стать первой целью российской агрессии после войны в Украине.

Британцам следует готовиться к войне с Россией в ближайшие пять лет — с таким предупреждением выступил генерал Патрик Сандерс, бывший командующий сухопутными силами Великобритании, сообщает украинское издание.

В интервью газете The Telegraph он заявил, что вероятность прямого столкновения с Россией до 2030 года крайне высока, и страна должна срочно принять меры. По его словам, если Путин прекратит боевые действия в Украине, то уже через несколько месяцев у России может появиться возможность нанести ограниченный удар по одной из стран НАТО. В таком случае Лондон будет обязан отреагировать, и эта угроза может стать реальностью уже до 2030 года.