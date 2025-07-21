Опоздания неизбежны: в центре Риги снова встали трамваи. Почему?

✅ Atjaunota 1., 7., 8. un 14. maršruta tramvaju kustība pa pamatmaršrutu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) July 21, 2025
Lūdzam ņemt vērā, ka satiksme var kavēties.
Из-за повреждения рельсов на перекрёстке улицы 13 Января и бульвара Аспазии было остановлено движение трамваев маршрутов №1, 7, 8 и 14 в обоих направлениях.
Предприятие порекомендовало пассажирам выбирать альтернативные маршруты и запланировать дополнительное время в пути. Однако вскоре сообщило, что движение транспорта восстановлено, хоть и с опозданиями на этих маршрутах.