Опоздания неизбежны: в центре Риги снова встали трамваи. Почему?

Из-за повреждения рельсов на перекрёстке улицы 13 Января и бульвара Аспазии было остановлено движение трамваев маршрутов №1, 7, 8 и 14 в обоих направлениях.

Предприятие порекомендовало пассажирам выбирать альтернативные маршруты и запланировать дополнительное время в пути. Однако вскоре сообщило, что движение транспорта восстановлено, хоть и с опозданиями на этих маршрутах.