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Все не так радужно? Представлявший Эстонию в положительном свете отчет оказался подделкой

© LETA 21 июля, 2025 18:52

Мир 0 комментариев

Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

Организация Шваба на протяжении десятилетий публиковала так называемый Глобальный отчет о конкурентоспособности (Global Competitiveness Report, GCR) — один из самых известных индексов в своей категории. Шваб рекламировал его как нечто большее, чем просто список стран - это якобы была научная работа.

Швейцарская газета Tagesanzeiger сообщает, что Шваб утверждал: над составлением индекса трудились ведущие ученые, учитывалось 110 показателей, было опрошено более 13 000 человек, и таким образом был составлен рейтинг из 142 стран.

Отчет публиковался до начала пандемии коронавируса. Последний раз Эстония занимала в нем 31-е место: для небольшой страны это считалось неплохим результатом.

Официально WEF объяснил прекращение публикации отчета пандемией, однако Tagesanzeiger пишет, что один из осведомителей раскрыл истинную причину: на самом деле рейтинг был сфальсифицирован. Шваб расставлял страны так, как ему было выгодно.

По словам осведомителя, когда становились известны предварительные результаты исследования, Шваб передавал их «одной арабской стране», а если она выглядела в отчете неблагоприятно, приказывал скрыть эти результаты.

Эта страна была не единственной, чьи показатели корректировались. Например, согласно научным данным, в отчете за 2017-2018 годы Индия должна была опуститься сразу на 20 позиций. Поскольку Шваб опасался, что премьер-министр Нарендра Моди может обидеться и не приедет на форум WEF, он распорядился изменить рейтинг — в угоду хорошим отношениям с Индией.

Аналогично, он потребовал, чтобы Великобритания не улучшала свою позицию в рейтинге, поскольку необходимо было показать брекзит в негативном свете и не задеть чувства противников выхода из ЕС. В том году Великобританию действительно опустили на строчку ниже.

Шваб хотел выпустить новый отчет за 2021-2022 годы, однако, как пишет Tagesanzeiger, он предварительно показал его одному главе правительства, и после резкой критики отчет так и не был опубликован. На критику в адрес отчетов о конкурентоспособности Шваб ответил, что таким образом оскорбляют его академическое достоинство.

Швейцарские издания также сообщают, что в настоящее время власти Швейцарии проводят расследование в отношении необъяснимых расходов Клауса Шваба и его жены. Хотя официально супруга Шваба — Хильде Шваб — никогда не работала на Всемирном экономическом форуме, за последнее десятилетие они вместе успели потратить на поездки за счет WEF около 900 000 швейцарских франков (примерно 966 000 евро).

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