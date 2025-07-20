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Немцы в ярости: мигранты пристают к девочкам в бассейнах, а толерантности учат… «белых супрематистов»

Редакция PRESS 20 июля, 2025 14:46

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В Германии разразилась эпидемия сексуальных домогательств в бассейнах: только в одном регионе зафиксировано 74 случая. Большинство из них связано с сирийскими «беженцами» - молодыми мужчинами, пристающими к девочкам в бассейне. Но в данном случае интересны не сами домогательства, а реакция на них властей.

В федеральной земле Гессен за последнее время было зарегистрировано 74 предполагаемых нападения, в том числе несколько с участием детей. Самым нашумевшим стал случай в бассейне Barbarossa-Bad в Гельнхаузене, когда сразу восемь девочек от 11 до 16 лет обратились с жалобами за один день.

При этом персонал бассейна, как сообщают немецкие СМИ, далеко не сразу отреагировал на жалобы, уговаривая их вернуться в воду. Полицию вызвали только после того, как уже вторая группа девочек подала жалобу. Полицейские арестовали четырех сирийских подозреваемых в возрасте от 18 до 28 лет.

Исследование, проведенное Государственным управлением уголовной полиции, отмечает тревожную тенденцию в регионе: число таких случаев растет с 2023 года. В 60% случаев подозреваемые не являются уроженцами Германии.

Эта проблема давно актуальна для многих немцев. Еще в 2016 году город Борнхайм запретил мужчинам-беженцам посещать общественный бассейн после того, как несколько женщин пожаловались на домогательства. Тогда власти города заявили, что мужчинам будет запрещен вход, пока они «не поймут, что такое поведение недопустимо».

Но то было в 2016-м. А что в 2025-м? После многочисленных случаев сексуального харасмента со стороны мигрантов германские власти озаботились просвещением - были изданы плакаты, показывающие, как не надо себя вести. Надписи гласит: «Стоп! Не лапайте!». Вот только, почему-то, абсолютно на всех этих плакатах изображены белые, пристающие к прогрессивно-смуглым мигрантам. Видимо, указать на то, что определенные группы отказываются уважать основные социальные нормы, сочтено политически некорректным.

А мэр Гельнхаузена в эфире телеканала Welt призвал не волноваться: «Когда жара, то и темперамент зашкаливает».

Все это вызвало у немцев такой шквал негодования, что в кои то веки правительство вынуждено было пойти на попятный. Мэр извинился, а плакаты были убраны с глаз долой.

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