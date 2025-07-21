Израиль начал наземную и воздушную операцию в центре сектора Газа

Операция началась рано утром в понедельник, всего через несколько часов после того как израильские военные приказали эвакуироваться жителям шести жилых кварталов в юго-западной части города.

Сейчас в этом районе находятся тысячи беженцев из Рафаха и Хан-Юниса на юге Газы.

В воскресенье израильские военные сбросили с воздуха листовки, приказывающие жителям нескольких районов на юго-западе Дейр-эль-Балаха, где укрываются сотни тысяч перемещенных жителей Газы, покинуть дома и направиться дальше на юг.

Пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи в сообщении в соцсети X написал, что Израиль «расширяет свою деятельность» вокруг Дейр-эль-Балаха, в том числе «в районе, где он ранее не проводил операций». Он призвал палестинцев «переместиться на юг, в район аль-Маваси» на побережье Средиземного моря для их безопасности.

В заявлении ЦАХАЛ было сказано, что «Силы обороны (Израиля) продолжают действовать с большой силой, чтобы уничтожить потенциал врага и террористическую инфраструктуру в этом районе».

Местные журналисты сообщили Би-би-си, что израильские танки и военные машины вошли в город через контрольно-пропускной пункт «Кисуфим» под прикрытием артиллерии и авиации.

Согласно их сообщениям, наступление израильских военных сопровождалось артиллерийским обстрелом. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видны вспышки взрывов и слышны звуки стрельбы, сопровождающие продвижение израильских войск.

Число бежавших в ночь на понедельник в район аль-Маваси, который стал одним из немногих оставшихся относительно безопасных районов на юге Газы, идет на тысячи.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си в регионе, отданный в воскресенье приказ об эвакуации вызвал массовую панику среди беженцев.

Местные жители опасаются, что новое наступление может быть частью израильского плана по созданию нового военного коридора, который изолирует Дейр-эль-Балах от центрального района анклава.

Израильские источники заявили, что армия до сих пор не входила в эти районы, потому что подозревает, что ХАМАС может удерживать там заложников. Считается, что по меньшей мере 20 из 50 заложников, остающихся в плену в Газе, все еще живы.

Операция ЦАХАЛ вызвала тревогу у семей остающихся в плену заложников, которые также считают, что в районе наступления удерживаются их родственники, и опасаются, что они могут пострадать в результате операции.

В субботу семьи заложников обратились к израильским властям с требованием «срочно объяснить израильским гражданам и семьям, каков план боевых действий и как именно он защищает похищенных, которые все еще находятся в Газе».

Гуманитарное управление ООН назвало приказ об эвакуации «еще одним сокрушительным ударом» по гуманитарным усилиям в Газе.

По данным ООН, в Деир-эль-Балахе находятся десятки важных объектов, таких как гуманитарные склады, медицинские клиники и критически важная инфраструктура водоснабжения.

«Любой ущерб этой инфраструктуре будет иметь угрожающие жизни последствия», — предупредило управление. Новая операция «разрезает Дейр-эль-Балах… еще больше раздробляя сектор», и это ограничит возможности гуманитарных групп безопасно и эффективно передвигаться по Газе.