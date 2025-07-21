Силиня отметила, что продолжается политическая дискуссия о реформировании давно не менявшейся системы пенсий за выслугу лет. Она подчеркнула, что во многих отраслях, где предусмотрены такие пенсии, заработная плата в последние годы значительно выросла, но сама система осталась неизменной. По словам премьера, необходимо найти способ сделать систему более справедливой по отношению к гражданам, получающим обычные пенсии по возрасту. Например, уровень замещения для возрастных пенсий составляет в среднем 40% от прежней зарплаты, тогда как для пенсий за выслугу — 80–90%.

Силиня указала на необходимость обсуждения, в каких отраслях сохранить пенсии за выслугу, а для каких искать альтернативные решения, такие как повышение зарплат или введение специальных надбавок за риск. «Главный вывод: если возраст для получения возрастной пенсии увеличен, то и для пенсий за выслугу следует увеличить как стаж, так и возраст выхода на пенсию», — заявила она.

Премьер заверила, что изменения не затронут тех, кто уже получает пенсии за выслугу: «У них ничего не отнимут». Однако с 2027 года некоторые категории работников, начинающих карьеру «с нуля», могут утратить право на такие пенсии. При этом, если будет принято решение об увеличении возраста и стажа для пенсий за выслугу, это с 2027 года коснётся всех, кто уже работает в системе.

«Если рассчитывать, что изменения вступят в силу только через 20 лет, бюджет этого не выдержит», — пояснила Силиня.

Она подчеркнула, что это пока лишь начальная стадия обсуждений, которые предстоит провести на уровне правительства, с профсоюзами и партнёрами. Регулирование некоторых профессий, например судей, находится в ведении Сейма.

Заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития и межотраслевого управления Петерис Вилкс пояснил, что ключевым критерием для сохранения пенсий за выслугу может стать риск для жизни и здоровья. Институциям предстоит оценить, какие должности связаны с такими рисками.

На заседании обсуждалась и ситуация с балетными артистами. Вилкс отметил, что в культурной сфере право на пенсии за выслугу имеют более 800 человек, и это не только танцоры балета.

Ранее министр финансов Арвил Ашераденс («Новое единство») в начале мая заявил, что в этом году предложит увеличить возраст для получения пенсий за выслугу. Он пояснил, что возраст получения возрастной пенсии в Латвии за последние годы увеличен на пять лет — до 65 лет, тогда как для пенсий за выслугу он остался неизменным.

Вопрос реформы системы пенсий за выслугу политики поднимают уже много лет, но изменения не реализуются, что связано с активным сопротивлением работников затронутых сфер и опасениями массового ухода сотрудников.