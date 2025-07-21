Cтареющая и бессильная Европа движется к банкротству, но сокращать расходы не хочет и не может: Politico

И хотя презентация Байру, в которой речь шла о сокращении расходов, повышении налогов и даже отмене двух государственных праздников, показала невозможность продолжать действовать по-прежнему, реакция на нее только продемонстрировала, насколько сложным будет изменение курса.

«Это правительство предпочитает нападать на французский народ, рабочих и пенсионеров, а не бороться с расточительством», — заявила лидер ультраправых Марин Ле Пен в социальных сетях, пообещав свергнуть правительство Байру, если он будет придерживаться своих планов.

Франция не единственная страна, оказавшаяся в таком затруднительном положении. На прошлой неделе, по другую сторону Ла-Манша, премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден под давлением своих же депутатов отказаться от сокращения социальных выплат, которые он считал необходимыми. И хотя многие страны еврозоны добились прогресса в сокращении бюджетного дефицита с момента окончания пандемии, Международный валютный фонд ожидает, что совокупный бюджетный дефицит блока к концу десятилетия увеличится до 3,3% валового внутреннего продукта, в результате чего валовой государственный долг вырастет до 93% ВВП.

Франция находится в худшем финансовом положении, чем любая другая крупная экономика региона. Рейтинговые агентства регулярно указывают на ухудшение динамики долга страны. А стоимость обслуживания этого долга в ближайшие пару лет не может не расти, поскольку правительства по всей Европе рефинансируют по гораздо более высоким процентным ставкам деньги, которые они взяли в долг практически за бесценок в период с 2014 по 2022 год.

Но другие страны вынуждены бороться со многими из тех же проблем, которые беспокоят Париж, особенно когда речь идет о демографии и роковом снижении соотношения работающих и пенсионеров: Центральный банк Германии оценивает, что численность рабочей силы начнет сокращаться в абсолютных цифрах как раз в тот момент, когда вступят в силу огромные планы расходов канцлера Фридриха Мерца, финансируемые за счет долга.

Во многих случаях наиболее острой проблемой являются расходы на государственную пенсионную систему: Бюро по бюджетным вопросам Великобритании заявило в этом месяце, что к началу 2070-х годов они будут составлять 7,7% ВВП по сравнению с 5% сегодня (и всего 2% в 1950 году).

И одновременно с решением этой проблемы правительствам также необходимо финансировать масштабную модернизацию устаревших вооруженных сил Европы, чтобы противостоять новой угрозе с востока. На данный момент Германия, Великобритания и Франция признали, что для этого потребуются значительные расходы, но премьер-министр Испании Педро Санчес отказался принимать этот вызов.

В США президент Дональд Трамп представил «Большой прекрасный законопроект», который, по прогнозам Комитета по ответственному федеральному бюджету, приведет к увеличению государственного долга на более чем 4 трлн долларов в течение следующих 10 лет. А между тем, страна уже сегодня тратит более 1 трлн долларов в год только на выплату процентов, что превышает расходы на оборону.