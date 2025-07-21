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«Она пришла к нему в шубе на голое тело, а потом сбросила и её»: новые подробности жизни принцессы Дианы

Neatkarīgā Rīta Avīze 21 июля, 2025 21:07

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Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

Этот роман произошел в начале 1990-х годов, вскоре после развода Дианы с нынешним королем Чарльзом III.

Согласно последнему записи Смит на сайте Substack «Royal Extras», Диана была безумно влюблена в Хоура, очаровательного эстета, который был на 16 лет старше ее и близким другом принца Чарльза. В то время Хоар был женат на наследнице французской нефтяной компании и имел троих детей.

«Daily Mail» раскрывает удивительные новые детали об отношениях. Сенсационные признания о бурном романе Дианы исходят от ее близкой подруги леди Эльзы Букер.

Она рассказала, что однажды Диана пришла в дом Хоара, когда его жена и дети были в отъезде, одетая только в меховую шубу на голое тело, диадему и украшения — совершенно обнаженная. «Они стояли у камина, и он сказал: «Тебе не жарко в этом пальто?» Она сняла его и осталась только в украшениях, без одежды», — вспоминала леди Эльза.

Леди Эльза также рассказала, что отношения Дианы и Оливера были не только страстными, но и драматичными. Однажды, подозревая Хоара во лжи, Диана попыталась выпрыгнуть из едущей машины, а позже, в порыве отчаяния, выскочила из машины в центре Лондона и убежала. Оливер часами искал ее по всему городу и нашел ее плачущей в парке недалеко от Кенсингтонского дворца.

Несмотря на ее сильную привязанность, Хоар не смог бросить свою жену. Когда он попытался дистанцироваться, Диана, как сообщается, засыпала его сотнями звонков, некоторые из которых были отслежены до ее частной линии в дворце.

В печально известном интервью «Panorama» в 1995 году Диана признала, что действительно звонила Хоару, но «не назойливо». В то же время она мечтала переехать с ним в Италию.

Салли Беделл Смит отмечает, что Хоар был одним из немногих мужчин в жизни Дианы, который сохранил уважение, скрывая детали их отношений от внимания общественности. Он умер от рака в 2018 году во Франции, так и не подтвердив официально роман.

История Дианы и Хоара — еще один пример противоречивой, трагической и страстной жизни принцессы, которая по-прежнему остается в центре внимания спустя десятилетия после ее смерти.

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