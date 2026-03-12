Так они и к нам приехать могут? Латвия в шоке от возвращения российских спортсменов

Редакция PRESS 12 марта, 2026 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с возможным возвращением стран-агрессоров на международные соревнования по волейболу Латвия призывает к пересмотру зонального разделения. Дело в том, что решение Международной федерации волейбола (FIVB) как раз и предусматривает в обозримом будущем возможность полного возвращения юных спортсменов из стран-агрессоров — России и Белоруссии, к соревнованиям в своих возрастных группах, сообщает rus.lsm.lv.

Более того, Европейская конфедерация волейбола (CEV) также может действовать в соответствии с этим решением. Вот почему Латвийская федерация волейбола (ЛФВ) обратилась к главным организациям этого вида спорта с просьбой начать пересмотр структуры Восточноевропейской зональной ассоциации волейбола (EEVZA). То есть, простым языком, сделать разделение по зонам таким образом, чтобы команды России и Белоруссии не могли оказаться в одной группе с латвийскими командами.

Именно такова цель предложения — отделить Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и, возможно, Украину от единой зональной ассоциации со странами-агрессорами, обеспечив предсказуемую и безопасную региональную соревновательную среду для молодежи. Эта цитата — из официального обращения ЛФВ. 

Инициатива уже получила поддержку как со стороны соседних стран, так и Украины, что подтверждает актуальность вопроса в регионе и необходимость нового решения со стороны международной федерации, подчеркнули в ЛФВ. 

Цель состоит в достижении устойчивой зональной структуры, в которой региональный формат соревнований продолжает функционировать, предотвращая при этом принудительное создание «общей зоны» со странами, действия которых создали прямую и долгосрочную угрозу безопасности Европы и соревновательной среде. 

По данным Латвийской федерации волейбола, призыв к поддержке подписали более десяти стран и несколько зональных ассоциаций. 

В то время как Россия продолжает войну против Украины, возвращение любого государства-агрессора в международный спорт преждевременно и неоправданно, поскольку противоречит ценностям спорта, создает дополнительные риски для безопасности и организации, а также наносит ущерб репутации спорта, подчеркнула Латвийская федерация волейбола. 

В заключении стоит упомянуть, что уже несколько спортивных федераций официально разрешили представителям стран-агрессоров выступать под их эгидой на международных соревнованиях со своим флагом и гимном.

Комментарии (0)
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

