Так они и к нам приехать могут? Латвия в шоке от возвращения российских спортсменов

Более того, Европейская конфедерация волейбола (CEV) также может действовать в соответствии с этим решением. Вот почему Латвийская федерация волейбола (ЛФВ) обратилась к главным организациям этого вида спорта с просьбой начать пересмотр структуры Восточноевропейской зональной ассоциации волейбола (EEVZA). То есть, простым языком, сделать разделение по зонам таким образом, чтобы команды России и Белоруссии не могли оказаться в одной группе с латвийскими командами.

Именно такова цель предложения — отделить Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и, возможно, Украину от единой зональной ассоциации со странами-агрессорами, обеспечив предсказуемую и безопасную региональную соревновательную среду для молодежи. Эта цитата — из официального обращения ЛФВ.

Инициатива уже получила поддержку как со стороны соседних стран, так и Украины, что подтверждает актуальность вопроса в регионе и необходимость нового решения со стороны международной федерации, подчеркнули в ЛФВ.

Цель состоит в достижении устойчивой зональной структуры, в которой региональный формат соревнований продолжает функционировать, предотвращая при этом принудительное создание «общей зоны» со странами, действия которых создали прямую и долгосрочную угрозу безопасности Европы и соревновательной среде.

По данным Латвийской федерации волейбола, призыв к поддержке подписали более десяти стран и несколько зональных ассоциаций.

В то время как Россия продолжает войну против Украины, возвращение любого государства-агрессора в международный спорт преждевременно и неоправданно, поскольку противоречит ценностям спорта, создает дополнительные риски для безопасности и организации, а также наносит ущерб репутации спорта, подчеркнула Латвийская федерация волейбола.

В заключении стоит упомянуть, что уже несколько спортивных федераций официально разрешили представителям стран-агрессоров выступать под их эгидой на международных соревнованиях со своим флагом и гимном.