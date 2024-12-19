Так где же служил пастор Шлаг? Прогулки по Риге

Пастора Шлага, как известно, сыграл выдающийся мастер советской сцены Ростислав Янович ПЛЯТТ. В одном из эпизодов в церковь, где пастор служил настоятелем, стучится провокатор, якобы сбежавший из плена. Эту роль исполнил не менее блестящий актер Лев Константинович ДУРОВ (кстати, потомок знаменитой цирковой династии).

Так вот, этот фрагмент снят в Риге на улице Деглава, 1, в храме Святого Павла. Там же пастор Шлаг идет чинить орган. А в эпизоде, когда он стоит на заснеженных ступеньках, уже снята совершенно другая церковь – у Тейки, на улице Ропажу, 120.

Режиссер культового фильма Татьяна Михайловна ЛИОЗНОВА в сценах с пастором Шлагом решила снимать именно два храма. Интерьер ей больше понравился на улице Деглава – там был один из лучших органов Риги. Его построила та же фирма, что и для Домского собора, – «Валькер», в 1912 году. А фасад более кинематографичным показался на Ропажу – этот храм в 1909-м возводил знаменитый рижский архитектор Вильгельм БОКСЛАФ, автор Академии художеств.

Посему правы и те, и другие дотошные исследователи истории кино: в фильме пастор Шлаг «служил» в двух рижских храмах.

Впрочем, оба эти места интересны не только храмами...

Пастор Шлаг на ступеньках церкви Святого Креста на улице Ропажу, 120.

Церковь возле Тейки выходит на улицу Крустабазницас, которую и назвали в честь храма. В царское время она называлась Гусарская. Незадолго до Первой мировой на этой улице построили казармы Гусарского полка.

В 1920-е там «квартировали» части латвийской армии, а в советское время в районе было два военных училища – имени Алксниса и имени Бирюзова.

Менялась и топонимика. Улица Гусарская прожила до 1936-го, пока не стала Крустабазницас. В советское время это уже улица Накотнес («Будущего»), а с 1991-го - снова Крустабазницас...

Второе место «службы» пастора Шлага – церковь Святого Павла, первый лютеранский храм в старом рабочем районе – Гризинькалнсе. Он вошел в историю предприятием, где началось первое в Российской империи промышленное производство автомобилей – «Руссо-Балт». В округе в основном селились латыши, переезжавшие из провинции. Для них в 1887 году по проекту архитектора Густава ХИЛБИГА и был построен лютеранский храм.

Большинство деревянных домов здесь сохранилось с далеких времен. Настоящий заповедник деревянной архитектуры под открытым небом XIX- ХХ столетий. Не случайно в 2000-е при «русской» Рижской думе тут открыли необычный муниципальный музей – «Деревянная Рига».

Он прописался на улице Красотаю, 12 (бывшей Красильной), в самом старом из сохранившихся домов района. Экспозиция рассказывает, как когда-то жили обитатели Гризинькалнса, чем занимались, а специалисты дадут советы тем, кто собирается восстанавливать деревянные дома.

Так что если кто-то хочет познакомиться с деревянной архитектурой ушедшей Риги, ему не обязательно ехать на улицу Калнциема в Задвинье или в традиционное Московское предместье. Можно прогуляться и по улочкам Гризинькалнса – Лиенес, Красотаю, Мурниеку…

В середине 2000-х улочки преобразились: тротуары украсила нарядная брусчатка, появились красивые фонари. Новая традиция у рижских новобрачных тоже связана с этими местами: многие приезжают во двор дома на улице Мурниеку, где установили бронзовый памятник рижским мастеровым – каменщику и трубочисту. Последнюю фигуру ваяли с легенды латышского театра Карлиса СЕБРИСА.

(Русским любителям кино, чтобы лучше узнать этого актера, советую посмотреть отличный фильм Рижской киностудии 1969 года «У богатой госпожи». На русский фильм озвучен известными советскими актерами, его легко найти в Интернете. Великолепная музыка Маргера ЗАРИНЬША, отличная игра мастеров латышской сцены: Эдуарда ПАВУЛСА, Карлиса Себриса, Лиги ЛИЕПИНИ...)

В новые времена любители музыки стали приезжать в район и на концерты органной музыки: благодаря патриарху органной музыки Евгении Владимировне ЛИСИЦИНОЙ и Елене ПРИВАЛОВОЙ появилась отличная традиция концертов органной музыки. Большинство были бесплатными. Однако затем возникли проблемы с помещениями.

Еще позднее Евгения Лисицина вынуждена была уехать из страны: ей перестали давать возможность играть в Домском соборе. Жаль, Латвия потеряла личность, уважаемую в мире музыки.

Однако не все со знаком “минус”. Несколько лет назад (во времена той же «русской” думы) завершилась реконструкция парка Зиедонис. Сейчас по нему приятно пройтись, отдохнуть.

А в этом году закончилась реконструкция больницы Красного Креста на улице Яня Асара, 3 (рядом с церковью), – на частные инвестиции одной из медицинских клиник. Больницу построили незадолго до Первой мировой войны, впоследствии здесь были и лечебные корпуса, и учебные. До войны это была первая в Латвии школа сестер милосердия, а выпускниц для пополнения знаний отправляли в Лондон. В начале 2000-х здание долгое время стояло заброшенным. Хорошо, что есть перемены к лучшему...

Пастор Шлаг в храме Святого Павла на улице Деглава, 1.

А если вы решите провести кому-то экскурсию по «киношной» Риге, по местам съемок «Семнадцати мгновений весны», то стоит походить не только по известным улочкам Старого города, но и съездить подальше – в район Гризинькалнса и на Тейку. И посмотреть храмы, где служил пастор Шлаг. Ведь они связаны с выдающимися мастерами нашего кино – Ростиславом Пляттом, Львом Дуровым и, конечно, с Татьяной Лиозновой. Между прочим в этом году ей исполнилось 100 лет! Чем не повод для интересной экскурсии!

кстати

Ростислав Иванович ПЛЯТ родился 30 ноября в Ростове-на Дону. Его раннее увлечение театром привело к тому, что в 16 лет при получении паспорта он намеренно изменил свою фамилию и отчество на более подходящие для афиш (как ему казалось), став Ростиславом Яновичем Пляттом.

Его отцом был известный ростовский адвокат Иван Иосифович ПЛЯТ, по происхождению поляк (правда, сильно обрусевший), матерью - Зинаида Ивановна ЗАКАМЕННАЯ, украинка родом из Полтавы, крестившая сына в православие.

В своих мемуарах Плятт писал: «Мне рассказывали, что у моей колыбели сходились две бабки — Жозефина Феликсовна, мать отца, и Александра Лукинична, мамина мать, — и начиналась тихая битва. Одна следила, чтобы дитя не усвоило ничего из хохлацкой речи, другая, наоборот, охраняла слух ребенка от всяческих полонизмов. Успеха добились обе: когда я вырос, выяснилось, что я не знаю ни одного языка, кроме русского...»

Ради съемок в «Семнадцати мгновениях весны» Плятт впервые встал на лыжи. 65-летний актер сказал режиссеру и операторам, что ручается только за пять шагов. И действительно, сделав полдесятка шагов, Ростислав Янович упал.

Исполнитель роли Шлага не смотрел отснятый материал и не присутствовал на черновом просмотре. Во время же премьерного показа Плятт с облегчением услышал закадровую фразу Ефима КОПЕЛЯНА, которой не было в сценарии: «Пастор впервые встал на лыжи»...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива