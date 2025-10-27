Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Так боремся с Россией или поддерживаем? Расследование балтийских журналистов

© LETA 27 октября, 2025 10:24

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно совместному исследованию программы "Nekā personīga", телеканала TV3 и балтийских журналистов, зарегистрированные в странах Балтии предприятия, в том числе и латвийские, снабжают топливом суда так называемого теневого флота России, который продолжает экспортировать российскую нефть в третьи страны.

Российский теневой флот, состоящий из сотен танкеров неясного происхождения, используется для обхода санкций, поставляя нефть в Индию, Китай и другие страны.

По данным Европейского союза (ЕС), этот флот может включать до шестой части всех нефтеналивных судов в мире.

Совместное исследование литовских СМИ "LRT English" и "15 min", эстонских "Eesti Ekspress" и латвийской "Nekā personīga" показало, что в 2023 и 2024 годах компании, зарегистрированные в Латвии, Литве и Эстонии, осуществили почти 300 бункеровок с помощью судов "Zircone" и "Rina", обслужив 177 танкеров.

Из них 159 следовали в российские порты или из них, и как минимум 20 впоследствии были включены в санкционные списки ЕС и США. Примерно треть обслуженных судов связаны с компаниями, подпадающими под санкции.

Оба бункеровщика долгое время работали под брендом латвийской компании "Fast Bunkering", зарегистрированной на территории Рижского порта.

После полномасштабного вторжения России в Украину компания сменила названия, адреса и владельцев, возможно, продолжив свою деятельность через другие зарегистрированные в Латвии компании - "Welton Enterprises" и "Ship Service".

В структурах этих компаний фигурируют предприниматели, ранее сотрудничавшие с эстонской "NT Bunkering".

В Эстонии против "NT Bunkering" возбуждено уголовное дело по факту возможного обхода санкций и подделки документов, свидетельствующих о происхождении топлива.

Ранее суда компании официально принадлежали латвийской "Welton Enterprises", которая впоследствии продала их зарегистрированной в Дубае компании "FB Trade DWC-LLC".

Последней управляют лица, ранее связанные с "NT Bunkering".

Осенью этого года управление судами перешло к латвийской компании "Ship Service", владелец которой также предоставляет экипажи для обоих танкеров.

Авторы исследования указывают, что эти структуры фактически продолжают операции "Fast Bunkering" и "NT Bunkering", используя посредников и смену собственников для сокрытия связи с судами, попавшими под санкции.

(Tv3.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 27.10.2025
Латвия: хор Kamēr… стал четырежды лауреатом Гран-при Европы
Sfera.lv 1 час назад
«Неограниченная дальность»: Россия завершила испытания «Буревестника»
Bitnews.lv 1 час назад
Когда в столице введут ограничения для владельцев электромобилей?
Bitnews.lv 2 часа назад
Свет и звук помогли найти дорогу: как спасали людей в Курземе
Bitnews.lv 2 часа назад
Вы должны были понимать риски: Канада извинилась, но не перед пострадавшей
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: Раймонд Паулс стал командором
Sfera.lv 4 часа назад
Франция: так Макрон он или она?
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: средства имеем
Sfera.lv 7 часов назад

Индийцам по Риге вечером лучше не гулять: священник — о расизме в Латвии

Латышские СМИ 13:51

Латышские СМИ 0 комментариев

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

Читать
Загрузка

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Читать

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Для настроения 13:34

Для настроения 0 комментариев

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Читать

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Важно 13:22

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Читать

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Наука и технологии 13:22

Наука и технологии 0 комментариев

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Читать

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Читать