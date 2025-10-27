Так боремся с Россией или поддерживаем? Расследование балтийских журналистов

Российский теневой флот, состоящий из сотен танкеров неясного происхождения, используется для обхода санкций, поставляя нефть в Индию, Китай и другие страны.

По данным Европейского союза (ЕС), этот флот может включать до шестой части всех нефтеналивных судов в мире.

Совместное исследование литовских СМИ "LRT English" и "15 min", эстонских "Eesti Ekspress" и латвийской "Nekā personīga" показало, что в 2023 и 2024 годах компании, зарегистрированные в Латвии, Литве и Эстонии, осуществили почти 300 бункеровок с помощью судов "Zircone" и "Rina", обслужив 177 танкеров.

Из них 159 следовали в российские порты или из них, и как минимум 20 впоследствии были включены в санкционные списки ЕС и США. Примерно треть обслуженных судов связаны с компаниями, подпадающими под санкции.

Оба бункеровщика долгое время работали под брендом латвийской компании "Fast Bunkering", зарегистрированной на территории Рижского порта.

После полномасштабного вторжения России в Украину компания сменила названия, адреса и владельцев, возможно, продолжив свою деятельность через другие зарегистрированные в Латвии компании - "Welton Enterprises" и "Ship Service".

В структурах этих компаний фигурируют предприниматели, ранее сотрудничавшие с эстонской "NT Bunkering".

В Эстонии против "NT Bunkering" возбуждено уголовное дело по факту возможного обхода санкций и подделки документов, свидетельствующих о происхождении топлива.

Ранее суда компании официально принадлежали латвийской "Welton Enterprises", которая впоследствии продала их зарегистрированной в Дубае компании "FB Trade DWC-LLC".

Последней управляют лица, ранее связанные с "NT Bunkering".

Осенью этого года управление судами перешло к латвийской компании "Ship Service", владелец которой также предоставляет экипажи для обоих танкеров.

Авторы исследования указывают, что эти структуры фактически продолжают операции "Fast Bunkering" и "NT Bunkering", используя посредников и смену собственников для сокрытия связи с судами, попавшими под санкции.

(Tv3.lv)