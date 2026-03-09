Таблетки с подвохом: за ввоз этих лекарств в Латвию можно сесть в тюрьму

По данным ведомства, во время поездок, например в Египет и Турция, люди покупают без рецепта успокоительные и снотворные препараты, чаще всего Sleepez, и привозят их в Латвию. В этих странах лекарство продаётся свободно, однако его действующее вещество — эзопиклон — в Латвии включено в список запрещённых психотропных веществ.

В связи с началом школьных каникул и ростом числа путешественников полиция призывает не ввозить в страну такие препараты и вообще быть осторожными с лекарствами, состав которых неизвестен.

Если планируется везти лекарства через границу, необходимо заранее проверить, разрешены ли они к ввозу в Латвию и в Европейский союз, а при необходимости иметь рецепт врача.

В полиции подчёркивают: перевозка подобных препаратов через границу Латвии считается уголовным преступлением и может повлечь наказание вплоть до нескольких лет лишения свободы — независимо от количества лекарства.