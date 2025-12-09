Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СЗК начинает задавать тон в коалиции — что это значит? «Латвияс авизе»

© LETA 9 декабря, 2025 12:14

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

На прошлой неделе Сейм принял государственный бюджет на 2026 год и бюджетные рамки на последующие три года, за которые проголосовали все 52 депутата, на голоса которых рассчитывала коалиция.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") не видит причин для отставки правительства, поскольку бюджет был поддержан большинством.

У каждой правящей партии были свои интересы, поэтому и ранее предполагалось, что правительство не уйдет в отставку из-за бюджета.

Для "Прогрессивных" как партии, ответственной за оборону, было важно, чтобы Сейм проголосовал за главный государственный финансовый документ, который предусматривает выделение почти 5% валового внутреннего продукта на оборону и безопасность. Это один из трёх приоритетов правительства.

Бюджет также включает значительные средства на нужды семей с детьми и образование. В свою очередь, Союз зелёных и крестьян (СЗК) обеспечил дополнительное финансирование ряда своих предложений ко второму чтению проекта, и некоторые из них были включены в проект как предложения Кабинета министров.

Силиня в своих заявлениях в конце заседания Сейма, а затем в СМИ назвала этот бюджет наилучшим из возможных.

Лидер фракции СЗК Харийс Рокпелнис в конце заседания был более лаконичен: "Было ли легко? Было нелегко и будет нелегко. Однако не партийными спорами, а работой мы поднимем Латвию".

Принятие бюджета лишь подтвердило предположение, что СЗК фактически взял на себя лидерство в коалиции, поскольку премьер-министр закрывает глаза на нарушения ею коалиционного соглашения и на споры СЗК с "Прогрессивными", которые с новой силой возобновились в социальных сетях в минувшие выходные.

На следующий день после принятия бюджета было объявлено, что СЗК вместе с двумя идеологически близкими оппозиционными партиями - "Объединенным списком" и Национальным объединением - сформировали консервативный блок, о чём в пятницу сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.

"Latvijas Avīze" уже писала, что в случае возможного правительственного кризиса эти три партии могут сформировать ядро следующего правительства.

Один из лидеров СЗК Аугустс Бригманис сказал "Latvijas Avīze", что блок консервативных партий создан не с целью свержения правительства, а для сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес для этих партий, например, по ограничению миграции и вопросам, вытекающим из Стамбульской конвенции.

"В какой-то степени это связано с будущими выборами в Сейм, чтобы после них мы могли работать вместе", - добавил Бригманис.

Он лично считает, что правительство Силини должно остаться до выборов в Сейм, поскольку вскоре начнутся рождественские каникулы, затем Пасха, а затем летом - перерыв в работе Сейма, когда предвыборная кампания наберет обороты.

(Latvijas Avīze)

Комментарии (0)

