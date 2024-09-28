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Сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере» Мэгги Смит умерла на 90-м году жизни

© BBC 28 сентября, 2024 09:21

История и культура 0 комментариев

Актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон», скончалась в возрасте 89 лет, сообщила ее семья.

Мэгги Смит — легенда английской сцены и британского кинематографа. На ее счету две премии «Оскар» — за «Расцвет мисс Джин Броди» в 1970 году и «Калифорнийскую сюиту» в 1979 году, и восемь премий Bafta.

«С большой печалью мы вынуждены сообщить о смерти дамы Мэгги Смит. Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу 27 сентября», — говорится в заявлении ее сыновей Тоби Стивенса и Криса Ларкина.

По словам родных, актриса была очень закрытым человеком и последние дни провела в окружении семьи и близких друзей.

У нее остались пять внуков, которые, как говорится в заявлении, опустошены потерей бабушки.

«Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим вас уважать нашу частную жизнь в эти дни», — написали сыновья актрисы.

От дублерши до звезды

Маргарет Натали Смит родилась в Илфорде, графство Эссекс, 28 декабря 1934 года в семье патологоанатома.

С приближением Второй мировой войны семья переехала в Оксфорд, и юная Мэгги поступила в Оксфордскую школу для девочек.

Ее театральная карьера началась в одном из оксфордских театров, где она продавала театральные программки, а потом стала дублершей. Но в одном из интервью она с юмором рассказала, что так ни разу и не вышла на сцену, потому что в том театре никто никогда не болел.

Настоящий театральный дебют Мэгги Смит состоялся на подмостках одного из лондонских театров в 1952 году.

В 1963 году Лоуренс Оливье предложил ей роль Дездемоны в спектакле, где сам он играл главную роль — Отелло. Спектакль шел в Национальном театре Лондона с аншлагами в течение двух лет, после чего был снят фильм с тем же актерским составом.

Более молодым зрителям Мэгги Смит известна по роли профессора Минервы Макгонагалл в «Гарри Поттере» и графини Вайлет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон».

Всего на ее счету порядка 60 ролей в кино.

В различных интервью она часто говорила, что никогда не пересматривала фильмы со своим участием.

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