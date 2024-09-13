Сыграем? Как мошенники-гастролёры в 80-е зарабатывали на игре в напёрстки

Чувствуя благодатную почву, в Ригу устремились наперсточники-гастролеры из Грузии, России, Белоруссии. Как с ними справлялась рижская милиция, рассказывалось в статье Ф. Гуцеревича «Страсти вокруг «трех наперстков", опубликованной в городской вечерней газете «Ригас Балсс» в 1989 году.

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Мутная волна азартной игры в «три наперстка», широко распространившаяся в ряде регионов, захлестнула, к сожалению, и Ригу. Группы мошенников ринулись в нашу столицу из Москвы, Куйбышева, Минска, Омска, Абакана, Поти, Пскова и других городов. Дурной пример, как говорится, заразителен. Появились и свои, доморощенные «наперсточники» - из Юрмалы, Елгавы и Рижского района.

Бойкая игра происходила в местах, куда люди приходят обычно с деньгами. Зазывалы появлялись на рижском Центральном колхозном и Чиекуркалнском рынках, у Центрального универмага, у торгового комплекса «Старт» в Румбуле, где торговали автозапчастями и автомобилями, у универмага «Доле». В те времена на указанных торговых точках народу было, что называется, не протолкнуться.

Наплыв наперсточников в Ригу объясняется прежде всего тем, что в Российской Федерации и некоторых других республиках им стало небезопасно заниматься жульничеством, там против них были приняты жесткие меры. У нас же они долгое время отделывались как максимум 50-рублевым штрафом, если даже задерживались по нескольку раз.

Для них такой штраф - пустяк. Каждый из них имеет в день от 500 до 1 200 рублей. Заработки были сверхвысокими, если учитывать, что тогда средняя зарплата какого-нибудь инженера со всеми премиями и доплатами не превышала 200 рублей в месяц.

Кто же они, наперсточники, которым легко удается одурачивать многих легковерных и жаждущих моментально получить «дармовые» деньги. Публика самая разная: есть среди них студенты, рабочие, но в основном это тунеядцы, ранее судимые. Они могли в любой момент вступить в драку, оказать сопротивление милиции.

Схема обмана

Мошенники всегда действовали по четко разработанной схеме: один-два человека «крутят наперстки», группа из 5-6 человек делает ставки (от 25 до 200 рублей) и умело вовлекает в игру простаков, третья группа стоит на «стреме», предупреждает о появлении работников милиции.

Те, кто «крутит», имеют при себе не больше 50-150 рублей, зная, что в случае провала деньги изымаются в пользу государства. На этот случай у мошенников есть свой кассир, держащий у себя по 10-15 тысяч рублей и всегда находящийся вдали от играющих. Время от времени он появляется там, где «крутят» наперстки, забирает выручку.

После окончания «рабочего дня» мошенники делят добычу. А добычу эту (деньги, золотые обручальные кольца, браслеты, перстни, броши, часы) люди добровольно отвали жуликам, несмотря на то что о наперсточниках рассказывалось в телевизионных передачах, писалось в газетах.

Указать, в каком наперстке находится шарик, невозможно - игрок держит его между пальцами. А те, которые якобы выигрывают, - из той же самой компании обманщиков.

Не скрывают они это и сами. Вадим Латышев из Минска рассказывал в милиции, как он «крутил наперстки», а его земляк Александр Монич ему подыгрывал. Первая ставка была 50 рублей, следующая - 100 рублей.

«Мы никого насильно играть не заставляем, - говорит Латышев, - они сами знают, что проиграют, но все равно играют. Одна женщина заложила даже обручальное кольцо». Действительно, у рыбного павильона Центрального рынка пожилая Галина К., проиграв 100 рублей, решила отыграться. Она решила, что на этот раз непременно угадает. Но, как и следовало ожидать, ошиблась и отдала Латышеву кольцо. Однако ей повезло. Мошенника задержали, и оно вернулось к потерпевшей.

Долгий путь проделал начальник смены Барнаульской ТЭЦ Александр К., чтобы попасть в пансионат «Дзинтари». В один из дней приехал на Центральный колхозный рынок сделать кое-какие покупки. Подошел к толпе, собравшейся у рыбного павильона, долго наблюдал за игрой. Не выдержал, сам включился в нее. Азарт обошелся гостю в 300 рублей. А ведь видел, что игра идет нечестная. На что надеялся?

У этого же павильона на удочку мошенников попался и рижский рабочий Андрей 3., ни за что ни про что расставшийся с 50 рублями. Таких примеров можно привести сколько угодно.

В марте 1989 года только на Центральном колхозном рынке работники милиции привлекли к административной ответственности 52 организатора игры в «три наперстка". Они заплатили 1 120 рублей штрафа, примерно столько же денег у них было изъято. Сколько заработали сами мошенники, остается тайной за семью печатями. Одно известно - суммы немалые. Если судить по заявлениям самих наперсточников, доход их в день составляет 500-1200 рублей.

Что это за люди?

Представим некоторых из них. Вано Гвинерия, 1965 года рождения, студент одесского института; Андрей Зубакин, 1966 года рождения, студент Омского института физкультуры; Александр Лазарев, 1965 года рождения, воронежский кооператор; Сергей Колмогоров, 1968 года рождения, рабочий из Омска, ранее судимый.

Особо надо сказать о жителе Елгавы, нигде не работающем Эрике Бурхарде. Он неоднократно попадался в руки милиции, бывало и так, что утром его оштрафовали на 50 рублей, а через несколько часов он уже снова организовывал игру в наперстки у автовокзала. Рекорд по неоднократным задерживаниям установили наперсточники из Омска, Минска, Юрмалы и Елгавы.

Мошенники не только обманывают простаков, но в ход пускают и кулаки, когда им мешают это делать. 9 марта на Центральном рынке токарь КБ «Орбита» Юрий Григорьев понаблюдал за бойкой игрой и стал отговаривать стоящих вокруг от участия в мошеннических играх, но тут же получил удар в лицо.

Юрий обратился к работникам милиции и вместе с ними задержал Владимира Коваля из Омска. Тот стал буйствовать, ругаться, пытался опять ударить Григорьева, пришлось применить силу и доставить в отделение милиции.

Ужесточение наказания

В итоге латвийские власти все-таки ужесточили ответственность за организацию азартных игр. Теперь это стало преступлением. За азартные игры, в том числе и в «три наперстка», совершенные в течение года после наложения административного взыскания, следует наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или исправительных работ на тот же срок с конфискацией игральных принадлежностей, а также денег, вещей и иных ценностей, являющихся ставкой в игре.

Но подобные игры все равно продолжались и сошли на нет только в 90-х годах, когда мошенники стали осваивать приемы обмана по телефону. Именно тогда и появился ставший классикой способ типа: «Мама, я сбил человека, и, чтобы не попасть в тюрьму, мне нужны деньги на взятку".

Александр ВАЛЬТЕР