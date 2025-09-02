Своих хватает? Латвия запретила нанимать мигрантов десяткам предприятий

По ее словам, больше всего трудовых мигрантов въезжает в Латвию из Узбекистана, Белоруссии и Украины. Ответственность за гастарбайтеров несет работодатель, который приглашает человека в Латвию с целью работы. Если работодатель не выполнит эти обязательства, не заплатит необходимые налоги, ему будет запрещено нанимать трудящихся-мигрантов в будущем.

В настоящее время в Латвии насчитывается более 20 таких предприятий.

Розе пояснила, что компании, нанимающие трудящихся-мигрантов, обязаны следить за их работой и, если работодатель не удовлетворен работой сотрудника, контролировать его отъезд из страны. Однако так происходит не всегда - работники, как правило, исчезают, после чего работодатели сообщают о ситуации в УДГМ, которая, в свою очередь, информирует пограничников о решении выдворить человека из страны.