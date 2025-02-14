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«Свободы в Латвии будут и дальше сворачиваться»: Елизавета Кривцова

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 08:55

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-Латвийский Конституционный суд -решил, что очередное ограничение свободы слова - выбора языка предвыборной агитации, соответствует конституции. Причина - сложная геополитическая обстановка, - пишет в Фейсбуке юрист Елизавета Кривцова.

-Основные ссылки на заключения служб госбезопасности. Ввиду серьёзности угроз суд отказался проверять соразмерность применяемых мер. (На мой взгляд, весьма сомнительно, что языковой барьер непреодолим для российской пропаганды, но суд сказал, что властям виднее.)

Если смотреть шире, то в конституционном праве Латвии идея собственной государственности считается важнее свободы человека. И в сложной ситуации универсальные права человека проваливают стресс-тест. Значит, свободы будут и дальше сворачиваться.

Тем не менее, права человека возникли не просто так. Это способ признать Другого, способ жить в мире и способ ограничить право сильного. Поэтому есть смысл за них бороться. Следующая инстанция - ЕСПЧ.

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Мир 12:35

Мир 0 комментариев

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