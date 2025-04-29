Свинина дешевле творога: почему так странно растут цены?

Живущие на небольшие зарплаты и пенсии латвийцы покупают продукты только по акциям, аналогично одеваются и обуваются в периоды сезонных распродаж.

С последним дело обстоит неплохо. Сезонные скидки так удешевляют товары, что, в принципе, со 100-150 евро человек, не зацикленный на трендах-брэндах и особом качестве, может пойти и купить себе за один поход в торговый центр все, что надо к следующему холодному сезону, и успеть еще немного поносить в конце февраля и марте, если будет плохая погода. А что современному человеку надо? Куртка-пальто (по сезонным скидкам - 20 евро), шапка (6 евро), байка (7 евро), джинсы (17 евро), пара маек (по 5 евро), белье (по 3 евро комплект трусов или носков), ботинки (25 евро)...

А не надо есть?

Другое дело с едой. Кто привык перекусывать днем или после работы в кафе или точках быстрого питания, столкнулся с тем, что порции уменьшаются - но дорожают. Например, второе (или основное, как его нынче называют) - порция картофельного пюре с котлеткой, а тем более с отбивной, - стоит не менее 6-8 евро. Тарелка супчика – 4 «целковых». А если еще кофе, то как минимум 2,50 за маленькую чашку.

Дома готовить, конечно, получается дешевле. Но дороже, чем еще, например, полгода назад. Если килограмм картошки стоит 80 центов, что тут говорить... Можно купить и за 40, к примеру, но надо стоять и выбирать из кучи особи покрупнее, поцелее, неподгнившие. Вот так и стоят пенсионеры в супермаркетах над ящиками с картошкой и бананами. Кстати, бананы уже не 99 центов и даже не 1,20 евро, а 1,70.

И, о чудо, свинина стоит менее 5 евро за килограмм, тогда как творог, который когда-то был основной пищей пенсионеров из-за своей цены и полезности, - 6 евро за кг.

Курица - больше не главный мясной продукт семьи, потому что стоит 7-9 евро за кг, в зависимости от части тела птицы. Говядина, которая ранее всегда была дешевле свинины, теперь перешагнула за 10 евриков.

О рыбе вообще молчим. Бабушки помнят времена, когда ездили на Центральный рынок и покупали килограмм свежей салаки за 26 копеек, потом за 50 центов. Ну а дальше все ка-а-ак подскочило! И треска, которая стоила дешевле рубля, стала чуть ли не рыбой из Красной книги...

Хочется рыбки? Можно купить в супермаркете 100-граммовую упаковку лосося за 2,99 евро и сделать дома три бутерброда. Все дешевле, чем в самом обычном кафе, где за маленький бутерброд, украшенный листом салата, уплатите те же 3-4 еврорубля.

Или купите 200-граммовую упаковку селедки – малосольной, с пряностями, с запахами дыма – за 2,50 (еще недавно стоила в районе 1 евро), отварите дорогой картошки, немного репчатого лука - и будет вкусно. Можно купить с пенсии. Зачем нам креветки и лобстеры – никакого вкуса у них...

О сладостях люди с небольшими доходами вообще стараются не думать. Пирожное – 2,50 евро. Если в кафе – 3,50. Плюс чашка кофе 2,50 - вот и минус 6 евро за удовольствие посидеть как человек. О бывших лаймовских конфетах вообще не говорим. Купить 100 граммов конфет по 18-19 евро за кг, чтобы убедиться, что любимые «Серенада» и «Белочка» стали не те?

А главное – не забыть, что придет новый счет за квартиру, который давно перевалил за 100 евро даже за однокомнатную «хрущевку», а еще плюс свет, газ, телефон, Интернет... И тогда аппетит вовсе пропадет – может, такова и есть цель государства, обожающего свой народ и таким образом о нем заботящегося?

Свежие овощи – только для богатых

Уровень потребительских цен в марте увеличивается быстрее, чем в другие месяцы года, – в среднем на 0,7–1,2%. В этом марте по товарам рост цен составил 0,7%, по услугам – 1,3% (официальные данные).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. И это самый быстрый рост за всю историю этого месяца с 1998 года (за исключением 2004, 2022 и 2023 годов).

Наибольший рост цен отмечен на свежие овощи, шоколад, вяленое, копченое и соленое мясо, свежие фрукты, птицу, молочные продукты и яйца.

После окончания зимних распродаж в марте, как обычно, существенно выросли цены на одежду и обувь — на 6,4%, но это меньше, чем в предыдущие годы. (А по наблюдениям покупателей, та же обувь за последние два-три года выросла в цене процентов на 50...)

Цены на услуги выросли в среднем на 1,3%. Наибольшее повышение отмечено в сфере транспортных услуг, в основном за счет роста цен на международные авиаперелеты. Заметно увеличились плата за технический осмотр автомобилей и абонентская плата за кабельное телевидение.

С 1 марта 2025 года в связи с повышением акциза цены на алкогольную продукцию и табачные изделия выросли на 3% - в основном за счет повышения цен на крепкий алкоголь, пиво и табачные изделия.

Вместе с тем отмечено падение цен на энергоносители. После роста в предыдущие три месяца цены на топливо в марте резко упали – на 4,2%, снизились цены на дизельное топливо и бензин.

Цены на электроэнергию опустились на 3,9%, что обусловлено падением ее цены на бирже и снижением тарифов, привязанных к биржевым ценам на электроэнергию. Цены на природный газ и твердое топливо практически не изменились, а на тепловую энергию выросли незначительно – на 0,6%...

Пшеница и сахар дешевеют... в мире

Мировые цены на продовольствие в марте остались неизменными после роста в предыдущем месяце, однако за год — по сравнению с мартом 2024 года — они выросли на 6,9%.

Наиболее резкое падение цен произошло на зерновые, главным образом на пшеницу: основные страны-экспортеры Северного полушария не страдали от неурожаев. Цены на сахар упали в марте, так как после продолжительной засухи в основных районах выращивания сахарного тростника на юге Бразилии пошли дожди...

Самый резкий рост цен произошел на все виды растительных масел. Цены на пальмовое масло растут второй месяц подряд из-за недостаточных поставок из основных стран-производителей Юго-Восточной Азии. Цены на рапсовое и подсолнечное масла выросли на фоне сокращения запасов у основных экспортеров, но мировой спрос остался высоким.

Цены на свинину поднялись на фоне роста цен в ЕС после того, как Германия объявила себя свободной от ящура, а Великобритания и другие страны сняли запреты на импорт. Цены на говядину и баранину продолжали расти из-за высокого спроса, а цены на мясо птицы оставались стабильными: несмотря на вспышки птичьего гриппа, мяса хватало всем...

Цены на масло и сухое молоко выросли из-за снижения производства молока в Океании (оказывается!) и высокого спроса, а цены на сыр снизились после девяти месяцев непрерывного роста из-за стабильного предложения в Европе и слабого спроса в той же Океании.

Среднемесячная цена нефти марки Brent в марте снизилась примерно на 4,7% по сравнению с февралем, однако на конец марта по сравнению с концом февраля ее цена выросла на 0,2% (с 69–71 доллара США за баррель до 74 долларов). Причина – опасения по поводу сокращения мирового предложения, а также последствия введения США пошлины для покупателей нефти...

Что будет завтра?

В марте 2025 года по сравнению с мартом предыдущего года потребительские цены выросли на 3,3%. Среднегодовая инфляция составила 1,9%.

А завтра... От нас сие не зависит. Как отмечают аналитики, колебания цен в мире будут продолжать оказывать существенное влияние на изменение цен на товары и услуги, а также будут определяться глобальными событиями, особенно геополитической ситуацией. Кто бы сомневался...

В Латвии же, прогнозируют специалисты, новые налоговые изменения окажут существенное влияние как на предложение вследствие повышения налогов и тарифов, так и на спрос с учетом повышения заработной платы, что приведет к повышению покупательной способности населения.

В 2025 году прогнозируется общая среднегодовая инфляция выше, чем в 2024-м, — около 3%...

Оксана ПЕТРЕНКО