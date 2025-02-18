Оскорблять русских в Латвии стало нормой? Лиепайчанка с открытым письмом к СГБ

-15 сентября 2024 года в Лиепае произошел конфликт, инициаторами которого были латыши, обозвавшие меня, потомственную гражданку Латвии, русскую по национальности - «русской свиньей», «русской падалью» и отправили жить в Сибирь. И все это за то, что я посмела говорить по-русски!

Я юрист, и полагая, что в Латвии перед законом все равны (в ст.91 Конституции ЛР это четко прописано), 19 сентября обратилась с заявлением в государственную полицию, приложив видеозапись, где четко видно и слышно, как меня, родившуюся и прожившую в Лиепае 64 года отправляют жить в Сибирь. В заявлении указала обстоятельства дела, и просила возбудить уголовный процесс по ст. 78 Уголовного закона (действия, направленные на возбуждение национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни), признав меня потерпевшей.

Инспектор полиции И.Клестрова опросила тех, кто публично меня оскорбил за то, что я говорю на русском языке, и они признали, что так оно и было на самом деле. Казалось бы, есть все основания для возбуждения уголовного процесса. Но это же Латвия! И 30 октября инспектор приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, дав мне «полезный совет» - обращайтесь в гражданский суд.

19 ноября я обжаловала это решение. Подала жалобу в прокуратуру, с указанием, что прошу возбудить уголовный процесс, так как в 1 пункте 1 части 125 статьи Уголовно-процессуального закона указано, что без дополнительных процессуальных действий доказанными считаются общеизвестные факты. И общеизвестным фактом в данном случае является широко известное во время Второй мировой войны выражение немецких фашистов “Russisches Schweinе” (перевод – «русская свинья»), что является грубым оскорблением всех русских.

28 ноября прокуратура отменила решение полиции и информировала меня, что мое заявление с приложениями и материалами проверки отправлены в Службу госбезопасности.

Жду, что ответит Служба госбезопасности. А дальше, почти два месяца, полная тишина!

Так как законы ЛР предусматривают дисциплинарную ответственность за сознательное затягивание возбуждения уголовного процесса, 22 января 2025 года я обратилась с заявлением к начальнику СГБ. В заявлении указала, что в ст.95 Конституции ЛР написано, что государство защищает честь и достоинство человека. И насколько я понимаю, в Латвии сейчас стало нормой людей, которые не являются латышами, обзывать и унижать публично, в том числе и в прессе. Например, 21 января 2025 года журналист Армандс Пуче позволяет себе подобные выражения: цитата «Советские свиньи и их наследники» (перевод мой, источник - https://www.la.lv/armands-puce-ja-turpinasim-simulet-realitati-kada-bridi-simulesim-ka-mums-ir-valsts).

Принимая во внимание, что с 19 сентября 2024 года до 22 января с.г. я так и не получила решение о возбуждения уголовного процесса, начальнику СГБ было заявлено ходатайство о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц СГБ, которые сознательно затягивают начало уголовного процесса о нарушении ст. 78 Уголовного закона.

Параллельно в прокуратуру была подана жалоба о бездействии должностных лиц СГБ.

И только после моих активных действий я получила сообщение СГБ, явиться 19 февраля в Ригу, для дачи пояснений в СГБ.

В этой связи у меня есть ряд вопросов к должностным лицам СГБ.

Почему я должна тратить свое время на то, чтобы добиться от должностных лиц государства выполнения их служебных обязанностей, за которые они получают немалую зарплату из налогов, которые платят ВСЕ, живущие в Латвии?

Кто и когда был привлечен к дисциплинарной ответственности за сознательное затягивание возбуждения уголовного процесса о нарушении ст. 78 Уголовного закона?

Почему я, пострадавшая от националистов, должна ехать в Ригу, тратить свое рабочее время (съездить из Лиепаи в Ригу и обратно - это провести в дороге 7 часов) и оплачивать транспортные расходы?

Читая в прессе о том, как молниеносно должностные лица СГБ проводят процессуальные действия уголовного характера в отношении нелатышей, публично интересуюсь, кто и когда, наконец, наберется смелости и примет решение о привлечении к уголовной ответственности латышских националистов за нарушение ст. 78 Уголовного закона?!

Элита Косака