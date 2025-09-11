Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Сверхзвуковые полёты над городом запрещены» — Голландцы: «Мы шли на перехват». К вчерашнему (2)

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 17:31

Выбор редакции 2 комментариев

«Сверхзвуковые полеты над населенными пунктами категорически запрещены. Это определено как правилами ИКАО, так и регламентом ЕС, а также правилами воздушного пространства Латвии (eAIP ENR 1.1): «Сверхзвуковые полеты над территорией Латвии запрещены, за исключением специально определенных зон и с разрешения Министерства обороны», - напоминает на своей странице ФБ политической обозреватель Сандрис Точс, комментируя вчерашний инцидент над Ригой.

Это означает, что если самолет превышает звуковой барьер над жилым районом, это не является обычным «учением», а нарушением правил. Такие полеты строго контролируются и отслеживаются — они не могут осуществляться без предварительного согласования, разрешения и предупреждения общественности.

Вчерашний случай в районе Вецаки – взрывоподобный шум – является примером того, как нарушение правил угрожает безопасности общества.

Окна дрожат, включаются сигнализации автомобилей, люди выбегают на улицу, думая, что началась война. Дети плачут, пожилые люди с проблемами сердца рискуют жизнью. Это вызывает панику, подрывает доверие к государственным учреждениям и союзникам.

А потом в социальных сетях появляется фраза: «Не нервничайте».

Это не ответ! Министр обороны должен сделать официальное заявление о том, как такой полет был возможен, кто дал разрешение и почему жители не были предупреждены.

Такие сверхзвуковые полеты над населенными пунктами недопустимы. Они категорически запрещены, и за случившееся должна быть полная ответственность перед обществом».

Напомним, что вчера вечером пролет на бреющем полете был выполнен над Ригой в направлении из Риги в Валмиеру и далее в Тарту, а еще один — в направлении из Цесиса в Айзкраукле и далее на территорию Литвы. Полеты выполняли голландские истребители. Как сообщили агентству LETA в ВВС Нидерландов, в ходе патрулирования, уже находясь в воздухе, пилоты получили новую задачу — перехватить и идентифицировать самолет.

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

