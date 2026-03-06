Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Суши со шпротами? Новый модный рецепт из Нью Йорка удивил интернет

Редакция PRESS 6 марта, 2026 12:39

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется, гастрономический мир снова сделал круг.

В Нью Йорке предложили необычную версию суши — с консервированной рыбой. Рецепт быстро разошёлся по соцсетям и вызвал бурное обсуждение.

Суть блюда довольно простая: рис для суши, лист нори и рыба из банки — например сардины или скумбрия.

Всё это заворачивают в небольшой рулет и едят руками.

Авторы рецепта называют это hand roll — домашняя версия суши, которую можно собрать буквально из того, что есть на кухне.

Для жителей Восточной Европы идея выглядит почти знакомо.

Ведь если заменить сардины на шпроты, получится комбинация, которая вовсе не кажется странной: рис, нори, огурец и копчёная рыба.

На самом деле консервированная рыба давно используется и в самой Японии — например тунец из банки часто добавляют в простые домашние роллы.

Так что «суши из банки» — это не столько революция, сколько новая модная подача старой идеи.

А сочетание риса, морской водоросли и рыбы вообще сложно испортить.

Поэтому ролл со шпротами может оказаться куда вкуснее, чем звучит на первый взгляд.

Иногда гастрономические тренды просто напоминают нам о вещах, которые мы давно знаем.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

Важно

Важно

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать