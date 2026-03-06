Суши со шпротами? Новый модный рецепт из Нью Йорка удивил интернет

В Нью Йорке предложили необычную версию суши — с консервированной рыбой. Рецепт быстро разошёлся по соцсетям и вызвал бурное обсуждение.

Суть блюда довольно простая: рис для суши, лист нори и рыба из банки — например сардины или скумбрия.

Всё это заворачивают в небольшой рулет и едят руками.

Авторы рецепта называют это hand roll — домашняя версия суши, которую можно собрать буквально из того, что есть на кухне.

Для жителей Восточной Европы идея выглядит почти знакомо.

Ведь если заменить сардины на шпроты, получится комбинация, которая вовсе не кажется странной: рис, нори, огурец и копчёная рыба.

На самом деле консервированная рыба давно используется и в самой Японии — например тунец из банки часто добавляют в простые домашние роллы.

Так что «суши из банки» — это не столько революция, сколько новая модная подача старой идеи.

А сочетание риса, морской водоросли и рыбы вообще сложно испортить.

Поэтому ролл со шпротами может оказаться куда вкуснее, чем звучит на первый взгляд.

Иногда гастрономические тренды просто напоминают нам о вещах, которые мы давно знаем.

