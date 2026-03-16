Сумка на поясе снова в моде? Интернет отмечает День поясных сумок!

Поясная сумка — тот самый аксессуар, который многие помнят по старым семейным фотографиям: неоновая ветровка, большие волосы, кроссовки — и сумка на животе. В 90-е над этим стилем шутили, но мода, как известно, любит возвращаться.

В соцсетях пользователи делятся мемами и архивными снимками. Один из самых популярных сюжетов — фото родителей из 80-х с подписью:

«Мы предупреждали, что это снова станет модным».

Отдельная интернет-легенда — старый снимок актёра Дуэйна Джонсона, где он позирует в чёрной водолазке, джинсах и с поясной сумкой. Этот образ уже много лет служит источником мемов и шуток.

Интересно, что сегодня тот же аксессуар часто называют иначе — belt bag или crossbody bag. Многие носят его не на поясе, а через плечо. Ирония интернета на этот счёт проста: «Это не поясная сумка из 90-х. Это модный аксессуар за 200 евро».

Но, как бы её ни называли, смысл остаётся прежним — компактная сумка, которая оставляет руки свободными.

А мемы напоминают: иногда достаточно подождать пару десятилетий — и самая спорная мода снова становится трендом.