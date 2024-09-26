Сухой, влажный, надрывный: кашель может быть приметой большого множества болезней

Лечение кашля – дело сложное, а с самолечением надо быть очень осторожным, недаром специалисты в этом вопросе безапелляционны: если кашель не проходит, срочно к врачу!

Простудные вирусы, в том числе грипп, могут вызывать кашель с откашливанием (мокрый) или сухой (непродуктивный) кашель, которые не выводит мокроту из дыхательных путей.

Кашель также может быть вызван гастроэзафагеальным рефлюксом (ГЭРБ), или рефлюксной болезнью, COVID-19 и астмой, а также курением, хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) и туберкулезом. Лающий кашель нередко вызывает грудная жаба – то есть ларинготрахеит.

Причин для кашля много, однако обычно большинство людей сразу не бегут к врачу, а обращаются за советом в ближайшую аптеку. Отправились туда и мы, чтобы поговорить с фармацевтом об этой проблеме.

Проблема – сухой кашель

«Если кашель сухой, царапающий, раздражающий и без мокроты, рекомендуется принимать средства, которые помогут кашлять реже, подавляя рефлекс кашля и уменьшая вызванный им дискомфорт», – рассказывает фармацевт Mēness aptieka Юта НАМСОНЕ.

Фармацевт поясняет, что обычно в дыхательных путях человека есть немного слизи, это нормально для здорового человека, поскольку она увлажняет дыхательные пути и защищает от микробов. Однако когда в дыхательные пути попадают микробы и вредные бактерии, организм начинает вырабатывать дополнительные выделения, чтобы возбудителей инфекции собрать и вывести из организма. Клетки иммунной системы обычно присоединяются к борьбе, делая кашель особенно частым и заразным.

Толстый слой слизи в таком случае может приводить к трению, застревать и способствовать опуханию дыхательных путей, что, в свою очередь, заставляет дыхательные пути, чтобы получить доступ к воздуху, работать с огромной нагрузкой, провоцирует кашель и одновременно производит еще больше мокроты. Средства для отхаркивания в таких случаях могут быть хорошим решением.

«Чтобы стремиться к максимальной безопасности и эффективности, средства против кашля надо применять так, как указано врачом, поскольку активные вещества могут дублироваться, если параллельно лекарствам от кашля применяются и другие средства, уменьшающие симптомы простуды. К тому же важно понимать, какие могут быть побочные эффекты, взаимодействие лекарств и противопоказания», – подчеркивает Юта Намсоне.

Важно!

Перед применением любого безрецептурного медикамента важно иметь в виду следующие рекомендации по безопасности:

-- спросить своего врача или фармацевта о взаимодействии лекарств и выяснить, не могут ли лекарства ухудшить общее состояние здоровья;

-- внимательно читать инструкцию по применению лекарств;

-- избегать дублирования ингредиентов, если параллельно принимаете и другие лекарства;

-- соблюдать предосторожность при управлении транспортным средством или при работе с техникой.

Действуем правильно

В случае сухого кашля подойдут средства для внутреннего использования в форме сиропа, таблеток или капсул, которые доступны и как безрецептурные, и рецептурные медикаменты. В случае подобного кашля имеется также широкий выбор препаратов растительного происхождения.

«Могут помочь активные действующие вещества -- кодеин, декстрометорфан, глауцин и бутамират, -- которые подавляют кашель. Поскольку эти препараты влияют на центральную нервную систему и могут вызывать слабость, головокружение и сонливость, особенно внимательным следует быть тем, кто управляет транспортными средствами. И помните, что эти медикаменты нельзя принимать в случае бронхиальной астмы и астматического кашля.

По большей части активное вещество доступно в комбинации с другими средствами. Правда, надо иметь в виду, что комбинированные медикаменты имеют больший риск побочных эффектов и в их составе зачастую есть один или даже два средства от кашля, например, декстрометорфан и хлорфенамин (антигистамин). В комбинированные препараты также могут быть включены вещества со снижающим температуру и противовоспалительным воздействием», – поясняет фармацевт и добавляет, что перед приобретением безрецептурного медикамента важно обсудить с фармацевтом совокупность симптомов, чтобы понять, соответствуют ли они индикациям медикамента и нет ли риска того, что лекарства вызовут нежелательные побочные эффекты.

«В случае сухого кашля подойдут многокомпонентные препараты, которые блокируют рефлекс кашля и

разжижают мокроту, способствуя ее выделению. Например, комбинация гидробромида глауцина и эфедрина (рецептурный медикамент!), комбинация дигидрогенона и цитрата бутамирата и гвайфенезина в форме таблеток, экстракт сосновой коры и 3 мг фосфата кодеина. Эти препараты следует применять очень осторожно, чтобы не сдерживать откашливание разжиженной мокроты. Однако надо иметь в виду: если развивается продуктивный, или влажный, кашель, терапию следует менять, чтобы избежать накапливания секрета в дыхательных путях».

Проблема – мокрый кашель

Активные вещества в случае продуктивного кашля – это ацетилцистеин, амброксол, карбоцистеин, бромгексин. Эти средства обладают хорошим воздействием, если применяются регулярно, без превышения суточной дозы. Однако людям в годах, лежачим больным и ослабленным пациентам лекарства надо принимать осторожно!

При применении отхаркивающих средств в первые два или три дня может усилиться кашель – это свидетельствует о том, что лечение эффективно. Эти медикаменты не стоит принимать непосредственно перед сном, надо соблюдать как минимум трехчасовой интервал приема.

Продуктивный кашель нельзя лечить подавляющими кашель средствами, поскольку они не позволяют выделяться мокроте, поэтому может возрасти вероятность инфекции легких.

Пероральные средства, или средства для внутреннего применения, бывают в различных формах – это могут быть сиропы, таблетки в оболочке, шипучие растворимые таблетки, а также приготавливаемый порошок. «При их применении надо выпить полный стакан воды. Ничего, что сироп уже жидкий! Дополнительный прием жидкости помогает возобновиться функциям слизистой дыхательных путей, а также защищает от проблем пищеварения. Лучшее отхаркивающее средство – вода, поскольку она разжижает мокроту и увлажняет дыхательные пути.

Жидкое отхаркивающее средство надо тщательно встряхнуть и для точного дозирования применять только с использованием мерной посуды», – указывает фармацевт.

Доза и частота применения отхаркивающего средства зависят от возраста и состояния здоровья, поэтому важно соблюдать указания врача. Для получения лучших результатов надо принимать его регулярно и так долго, как указано.

Для безопасного применения лекарств

-- Не разделяйте таблетки, если только это не предписал врач или фармацевт.

-- Не размельчайте, не жуйте таблетки.

-- Поддерживайте гидратацию организма – пейте много воды.

-- Консультируйтесь с врачом, если кашель продолжается дольше семи дней.

-- Расскажите врачу, если кашель сопровождают высыпания, высокая температура или тяжелые постоянные головные боли.

Важно!

Перед применением лекарств следует непременно проконсультироваться с врачом, если есть какие-то хронические заболевания, аллергические реакции, если принимаете антибактериальные, диуретические, подавляющие центральную нервную систему и другие медикаменты.Беременным и мамочкам в период кормления в случае кашля рекомендованы средства растительного происхождения.

Детям до двух лет не рекомендованы препараты против кашля. В случае отхаркивания лучше выбрать амброксол или бромгексин, а средства растительного происхождения разрешены в случае любого кашля. Детям не рекомендованы комбинированные препараты от простуды.

Медикаменты для подавления кашля и отхаркивания рекомендуется применять после еды, чтобы избежать расстройства пищеварительного тракта. Если есть болезнь рефлюкса, следует избегать применения гвайфенезина, поскольку он может усилить кашель.

В случае кашля не рекомендуется применять различные согревающие пластыри или разогревать грудную клетку, поскольку это может усилить воспаление и привести к осложнениям.

Действуют ли сиропы?

Редко какой шкафчик с лекарствами не укомплектован без старого доброго сиропа от кашля со вкусом ягод или фруктов. Либо же его приобретают хотя бы в период гриппа и простуд. Но действует ли вообще сироп и подойдет ли он в конкретном случае кашля?

Теоретически предусмотрено, что различные ингредиенты в безрецептурных сиропах от кашля действуют следующим образом:

(*) медикаменты от кашля, например, декстрометорфан или кодеин, который блокирует рефлекс кашля;

(*) отхаркивающие средства разжижают слизь, чтобы облегчить откашливание;

(*) деконгестанты уменьшают отечность верхних дыхательных путей;

(*) антигистамины устраняют симптомы аллергии, например, заложенность носа и чихание.

Хотя эти ингредиенты должны действовать, на практике это не всегда работает идеально. Исследований о сиропах от кашля тоже немного, к тому же в них нет убедительных доказательств того, что безрецептурные лекарства могут полностью победить кашель. В некоторых случаях наблюдаемые улучшения были немногим лучше, чем при воздействии плацебо.

«В одном отчете 2020 года было сказано, что сироп от кашля все же делает свою работу. Однако, возможно, при его применении пациенты связывают вкус с облегчением и начинают чувствовать себя лучше, но это как бы часть естественных целебных процессов организма. Поэтому по-прежнему в силе рекомендация отправляться к врачу, если кашель не утихает дольше недели», – говорит фармацевт.

Сироп от кашля после консультации с фармацевтом можно принимать вместе с другими средствами. Они могут дать успокаивающий эффект, и обычно сиропы от кашля имеют какой-либо дополнительный эффект: они могут вызывать сонливость и помочь заснуть, что важно на этапе выздоровления.

Юта Намсоне предупреждает, что нельзя принимать лекарства дольше, чем указано, поскольку большие дозы различных ингредиентов, особенно декстрометорфана, могут иметь подавляющие (или даже галлюциногенное) воздействие и вызывать привыкание.

В случае сухого кашля рекомендуется принимать:

-- шалфей, который может помочь не только в случае кашля, но и в случае больного горла. Ему присущи противовоспалительные, антисептические и вяжущие свойства;

-- подорожник (узколистный), имеющиеся в составе которого тонизирующие горькие соединения и кремниевая кислота могут обеспечить хороший эффект в борьбе с кашлем;

-- анис, которому присущи дезинфицирующие, снижающие температуру свойства и который уменьшает неприятные ощущения в горле;

-- исландский мох, который уменьшает покалывание в горле и которому присущи успокаивающие и обволакивающие свойства.

В случае влажного кашля подойдут:

-- листья плюша. Исследования свидетельствуют, что препараты из листьев плюща можно смело применять в случае кашля, поскольку им присущи вяжущие и противовоспалительные свойства;

-- тимьян, который смягчает и способствует отделению мокроты. В комбинации с экстрактом примулы он может эффективно способствовать отхаркиванию в случае толстого слоя слизи;

-- эвкалипт, которому присущи противовирусные, антибактериальные свойства.

От кашля можно попробовать следующие действия:

-- пить много жидкости;

-- увлажнять воздух, делать паровые ингаляции, которые могут помочь освободиться от мокроты и откашляться;

-- часто проветривать помещения и, если самочувствие позволяет, отправляться на прогулки;

-- прекратить курить;

-- пососать драже, леденцы или пастилку, чтобы уменьшить раздражение горла;

-- попробовать принимать мед (если он не вызывает аллергии). Порой он воздействует так же хорошо, как сиропы от кашля с антигистамином. Хотя мед не может вылечить кашель, он может его успокоить. Мед хорошо действует и в теплых напитках. Травяной чай с медом подойдет и детям, только не младенцам;

-- делать дыхательные упражнения. Легкий массаж грудной клетки может помочь очистить бронхи от мокроты и способствовать скорейшему исцелению.

Из народной медицины

Теплый напиток от кашля может помочь смягчить воспаленное горло, так как благодаря такому напитку вырабатывается больше слюны и тем самым увлажняются дыхательные пути. Вот рецепт, который может стать основой приготовленного дома средства от кашля! Нам потребуются: ¼ стакана свежевыжатого апельсинового сока; 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока; 2 столовые ложки воды; 2 столовые ложки меда; ½ чайной ложки молотой гвоздики; ½ чайной ложки молотого имбиря; одна кожура среднего по величине апельсина.

Ингредиенты положить в емкость и кипятить на медленном огне 20 минут. Процедить и продолжать кипятить до консистенции сиропа. Принимать, когда надо смягчить кашель, добавляя по ложке в теплый чай или воду. Если учесть, что все не выпьете, сироп можно заморозить и хранить в морозильнике, но не слишком долго.

Лечение кашля – дело сложное, а с самолечением надо быть очень осторожным, недаром специалисты в этом вопросе безапелляционны: если кашель не проходит, срочно к врачу!

Простудные вирусы, в том числе грипп, могут вызывать кашель с откашливанием (мокрый) или сухой (непродуктивный) кашель, которые не выводит мокроту из дыхательных путей.

Кашель также может быть вызван гастроэзафагеальным рефлюксом (ГЭРБ), или рефлюксной болезнью, COVID-19 и астмой, а также курением, хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) и туберкулезом. Лающий кашель нередко вызывает грудная жаба – то есть ларинготрахеит.

Причин для кашля много, однако обычно большинство людей сразу не бегут к врачу, а обращаются за советом в ближайшую аптеку. Отправились туда и мы, чтобы поговорить с фармацевтом об этой проблеме.

Проблема – сухой кашель

«Если кашель сухой, царапающий, раздражающий и без мокроты, рекомендуется принимать средства, которые помогут кашлять реже, подавляя рефлекс кашля и уменьшая вызванный им дискомфорт», – рассказывает фармацевт Mēness aptieka Юта НАМСОНЕ.

Фармацевт поясняет, что обычно в дыхательных путях человека есть немного слизи, это нормально для здорового человека, поскольку она увлажняет дыхательные пути и защищает от микробов. Однако когда в дыхательные пути попадают микробы и вредные бактерии, организм начинает вырабатывать дополнительные выделения, чтобы возбудителей инфекции собрать и вывести из организма. Клетки иммунной системы обычно присоединяются к борьбе, делая кашель особенно частым и заразным.

Толстый слой слизи в таком случае может приводить к трению, застревать и способствовать опуханию дыхательных путей, что, в свою очередь, заставляет дыхательные пути, чтобы получить доступ к воздуху, работать с огромной нагрузкой, провоцирует кашель и одновременно производит еще больше мокроты. Средства для отхаркивания в таких случаях могут быть хорошим решением.

«Чтобы стремиться к максимальной безопасности и эффективности, средства против кашля надо применять так, как указано врачом, поскольку активные вещества могут дублироваться, если параллельно лекарствам от кашля применяются и другие средства, уменьшающие симптомы простуды. К тому же важно понимать, какие могут быть побочные эффекты, взаимодействие лекарств и противопоказания», – подчеркивает Юта Намсоне.

Важно!

Перед применением любого безрецептурного медикамента важно иметь в виду следующие рекомендации по безопасности:

-- спросить своего врача или фармацевта о взаимодействии лекарств и выяснить, не могут ли лекарства ухудшить общее состояние здоровья;

-- внимательно читать инструкцию по применению лекарств;

-- избегать дублирования ингредиентов, если параллельно принимаете и другие лекарства;

-- соблюдать предосторожность при управлении транспортным средством или при работе с техникой.

Действуем правильно

В случае сухого кашля подойдут средства для внутреннего использования в форме сиропа, таблеток или капсул, которые доступны и как безрецептурные, и рецептурные медикаменты. В случае подобного кашля имеется также широкий выбор препаратов растительного происхождения.

«Могут помочь активные действующие вещества -- кодеин, декстрометорфан, глауцин и бутамират, -- которые подавляют кашель. Поскольку эти препараты влияют на центральную нервную систему и могут вызывать слабость, головокружение и сонливость, особенно внимательным следует быть тем, кто управляет транспортными средствами. И помните, что эти медикаменты нельзя принимать в случае бронхиальной астмы и астматического кашля.

По большей части активное вещество доступно в комбинации с другими средствами. Правда, надо иметь в виду, что комбинированные медикаменты имеют больший риск побочных эффектов и в их составе зачастую есть один или даже два средства от кашля, например, декстрометорфан и хлорфенамин (антигистамин). В комбинированные препараты также могут быть включены вещества со снижающим температуру и противовоспалительным воздействием», – поясняет фармацевт и добавляет, что перед приобретением безрецептурного медикамента важно обсудить с фармацевтом совокупность симптомов, чтобы понять, соответствуют ли они индикациям медикамента и нет ли риска того, что лекарства вызовут нежелательные побочные эффекты.

«В случае сухого кашля подойдут многокомпонентные препараты, которые блокируют рефлекс кашля и

разжижают мокроту, способствуя ее выделению. Например, комбинация гидробромида глауцина и эфедрина (рецептурный медикамент!), комбинация дигидрогенона и цитрата бутамирата и гвайфенезина в форме таблеток, экстракт сосновой коры и 3 мг фосфата кодеина. Эти препараты следует применять очень осторожно, чтобы не сдерживать откашливание разжиженной мокроты. Однако надо иметь в виду: если развивается продуктивный, или влажный, кашель, терапию следует менять, чтобы избежать накапливания секрета в дыхательных путях».

Проблема – мокрый кашель

Активные вещества в случае продуктивного кашля – это ацетилцистеин, амброксол, карбоцистеин, бромгексин. Эти средства обладают хорошим воздействием, если применяются регулярно, без превышения суточной дозы. Однако людям в годах, лежачим больным и ослабленным пациентам лекарства надо принимать осторожно!

При применении отхаркивающих средств в первые два или три дня может усилиться кашель – это свидетельствует о том, что лечение эффективно. Эти медикаменты не стоит принимать непосредственно перед сном, надо соблюдать как минимум трехчасовой интервал приема.

Продуктивный кашель нельзя лечить подавляющими кашель средствами, поскольку они не позволяют выделяться мокроте, поэтому может возрасти вероятность инфекции легких.

Пероральные средства, или средства для внутреннего применения, бывают в различных формах – это могут быть сиропы, таблетки в оболочке, шипучие растворимые таблетки, а также приготавливаемый порошок. «При их применении надо выпить полный стакан воды. Ничего, что сироп уже жидкий! Дополнительный прием жидкости помогает возобновиться функциям слизистой дыхательных путей, а также защищает от проблем пищеварения. Лучшее отхаркивающее средство – вода, поскольку она разжижает мокроту и увлажняет дыхательные пути.

Жидкое отхаркивающее средство надо тщательно встряхнуть и для точного дозирования применять только с использованием мерной посуды», – указывает фармацевт.

Доза и частота применения отхаркивающего средства зависят от возраста и состояния здоровья, поэтому важно соблюдать указания врача. Для получения лучших результатов надо принимать его регулярно и так долго, как указано.

Для безопасного применения лекарств

-- Не разделяйте таблетки, если только это не предписал врач или фармацевт.

-- Не размельчайте, не жуйте таблетки.

-- Поддерживайте гидратацию организма – пейте много воды.

-- Консультируйтесь с врачом, если кашель продолжается дольше семи дней.

-- Расскажите врачу, если кашель сопровождают высыпания, высокая температура или тяжелые постоянные головные боли.

Важно!

Перед применением лекарств следует непременно проконсультироваться с врачом, если есть какие-то хронические заболевания, аллергические реакции, если принимаете антибактериальные, диуретические, подавляющие центральную нервную систему и другие медикаменты.Беременным и мамочкам в период кормления в случае кашля рекомендованы средства растительного происхождения.

Детям до двух лет не рекомендованы препараты против кашля. В случае отхаркивания лучше выбрать амброксол или бромгексин, а средства растительного происхождения разрешены в случае любого кашля. Детям не рекомендованы комбинированные препараты от простуды.

Медикаменты для подавления кашля и отхаркивания рекомендуется применять после еды, чтобы избежать расстройства пищеварительного тракта. Если есть болезнь рефлюкса, следует избегать применения гвайфенезина, поскольку он может усилить кашель.

В случае кашля не рекомендуется применять различные согревающие пластыри или разогревать грудную клетку, поскольку это может усилить воспаление и привести к осложнениям.

Действуют ли сиропы?

Редко какой шкафчик с лекарствами не укомплектован без старого доброго сиропа от кашля со вкусом ягод или фруктов. Либо же его приобретают хотя бы в период гриппа и простуд. Но действует ли вообще сироп и подойдет ли он в конкретном случае кашля?

Теоретически предусмотрено, что различные ингредиенты в безрецептурных сиропах от кашля действуют следующим образом:

(*) медикаменты от кашля, например, декстрометорфан или кодеин, который блокирует рефлекс кашля;

(*) отхаркивающие средства разжижают слизь, чтобы облегчить откашливание;

(*) деконгестанты уменьшают отечность верхних дыхательных путей;

(*) антигистамины устраняют симптомы аллергии, например, заложенность носа и чихание.

Хотя эти ингредиенты должны действовать, на практике это не всегда работает идеально. Исследований о сиропах от кашля тоже немного, к тому же в них нет убедительных доказательств того, что безрецептурные лекарства могут полностью победить кашель. В некоторых случаях наблюдаемые улучшения были немногим лучше, чем при воздействии плацебо.

«В одном отчете 2020 года было сказано, что сироп от кашля все же делает свою работу. Однако, возможно, при его применении пациенты связывают вкус с облегчением и начинают чувствовать себя лучше, но это как бы часть естественных целебных процессов организма. Поэтому по-прежнему в силе рекомендация отправляться к врачу, если кашель не утихает дольше недели», – говорит фармацевт.

Сироп от кашля после консультации с фармацевтом можно принимать вместе с другими средствами. Они могут дать успокаивающий эффект, и обычно сиропы от кашля имеют какой-либо дополнительный эффект: они могут вызывать сонливость и помочь заснуть, что важно на этапе выздоровления.

Юта Намсоне предупреждает, что нельзя принимать лекарства дольше, чем указано, поскольку большие дозы различных ингредиентов, особенно декстрометорфана, могут иметь подавляющие (или даже галлюциногенное) воздействие и вызывать привыкание.

В случае сухого кашля рекомендуется принимать:

-- шалфей, который может помочь не только в случае кашля, но и в случае больного горла. Ему присущи противовоспалительные, антисептические и вяжущие свойства;

-- подорожник (узколистный), имеющиеся в составе которого тонизирующие горькие соединения и кремниевая кислота могут обеспечить хороший эффект в борьбе с кашлем;

-- анис, которому присущи дезинфицирующие, снижающие температуру свойства и который уменьшает неприятные ощущения в горле;

-- исландский мох, который уменьшает покалывание в горле и которому присущи успокаивающие и обволакивающие свойства.

В случае влажного кашля подойдут:

-- листья плюша. Исследования свидетельствуют, что препараты из листьев плюща можно смело применять в случае кашля, поскольку им присущи вяжущие и противовоспалительные свойства;

-- тимьян, который смягчает и способствует отделению мокроты. В комбинации с экстрактом примулы он может эффективно способствовать отхаркиванию в случае толстого слоя слизи;

-- эвкалипт, которому присущи противовирусные, антибактериальные свойства.

От кашля можно попробовать следующие действия:

-- пить много жидкости;

-- увлажнять воздух, делать паровые ингаляции, которые могут помочь освободиться от мокроты и откашляться;

-- часто проветривать помещения и, если самочувствие позволяет, отправляться на прогулки;

-- прекратить курить;

-- пососать драже, леденцы или пастилку, чтобы уменьшить раздражение горла;

-- попробовать принимать мед (если он не вызывает аллергии). Порой он воздействует так же хорошо, как сиропы от кашля с антигистамином. Хотя мед не может вылечить кашель, он может его успокоить. Мед хорошо действует и в теплых напитках. Травяной чай с медом подойдет и детям, только не младенцам;

-- делать дыхательные упражнения. Легкий массаж грудной клетки может помочь очистить бронхи от мокроты и способствовать скорейшему исцелению.

Из народной медицины

Теплый напиток от кашля может помочь смягчить воспаленное горло, так как благодаря такому напитку вырабатывается больше слюны и тем самым увлажняются дыхательные пути. Вот рецепт, который может стать основой приготовленного дома средства от кашля! Нам потребуются: ¼ стакана свежевыжатого апельсинового сока; 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока; 2 столовые ложки воды; 2 столовые ложки меда; ½ чайной ложки молотой гвоздики; ½ чайной ложки молотого имбиря; одна кожура среднего по величине апельсина.

Ингредиенты положить в емкость и кипятить на медленном огне 20 минут. Процедить и продолжать кипятить до консистенции сиропа. Принимать, когда надо смягчить кашель, добавляя по ложке в теплый чай или воду. Если учесть, что все не выпьете, сироп можно заморозить и хранить в морозильнике, но не слишком долго.