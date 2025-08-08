Судан, Эфиопия, Гана — география рижских «нелегалов» расширилась. Дума планирует дополнительные меры

Особенность текущего года — изменение стран происхождения задержанных. Если ранее среди них преобладали выходцы из Узбекистана, то теперь лидируют Судан и Эфиопия. Также задержаны граждане Ганы, Алжира, Афганистана, Марокко, Таджикистана, Украины, Индии и России.

Ратниекс подчёркивает: выявленные случаи — только верхушка айсберга. По его словам, планируется внедрение дополнительных мер по ограничению нелегального пребывания в городе.

«Это тревожный сигнал. Мы не хотим повторять сценарии других европейских столиц, где рост миграции привёл к проблемам с безопасностью», — заявил он.

В качестве одного из аргументов Ратниекс напомнил, что в 2024 году Рижская муниципальная полиция привлекла к административной ответственности более 6000 иностранцев