Судан, Эфиопия, Гана — география рижских «нелегалов» расширилась. Дума планирует дополнительные меры

Редакция PRESS 8 августа, 2025 17:44

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

За первые семь месяцев 2025 года Рижская муниципальная полиция передала Госпогранохране 20 человек, находившихся в столице без законных оснований для проживания. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год (23 случая), и наглядный признак роста нелегальной миграции, считает вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

Особенность текущего года — изменение стран происхождения задержанных. Если ранее среди них преобладали выходцы из Узбекистана, то теперь лидируют Судан и Эфиопия. Также задержаны граждане Ганы, Алжира, Афганистана, Марокко, Таджикистана, Украины, Индии и России.

Ратниекс подчёркивает: выявленные случаи — только верхушка айсберга. По его словам, планируется внедрение дополнительных мер по ограничению нелегального пребывания в городе.

«Это тревожный сигнал. Мы не хотим повторять сценарии других европейских столиц, где рост миграции привёл к проблемам с безопасностью», — заявил он.
В качестве одного из аргументов Ратниекс напомнил, что в 2024 году Рижская муниципальная полиция привлекла к административной ответственности более 6000 иностранцев

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

