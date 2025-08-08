Хотел впечатлить подругу: пожилой мужчина спрыгнул с моста и едва не погиб

Жители окрестностей заметили на мосту через Айвексте подозрительного мужчину. Оказалось, что это житель одного из близлежащих поселков, который приехал в Лубану, чтобы своеобразным образом «освежить» ум и тело.

«Он перелез через перила, откинулся спиной и прыгнул, но выплыл сам. Из последних сил, но выплыл», — рассказала Агнесе, местная жительница.

Живущая неподалёку Анна тоже заметила, что на обычно спокойном берегу реки началось оживление.

«Пожарные были, полиция была, скорая была. Только видела, как его на носилках несли», — сказала Анна.

Местные рассказывают, что прыгавшему было около 50 лет. На такой поступок он решился по довольно странной причине.

«По предварительной информации, мужчина хотел произвести впечатление на свою подругу — мол, смотрите, что он может. Конечно, его доставили в медицинское учреждение для осмотра», — сообщила Зане Васкане, представитель Гос­полиции Видземского региона.

Уровень воды в реке Айвексте сейчас высокий. Вероятно, именно это спасло мужчину от получения опасных для жизни травм. Ранее же здесь случались ситуации с куда менее благополучным исходом.

«Сколько раз парни на спор прыгали вниз. Один стал инвалидом, другой остался не в своём уме, а третий — выбрался без последствий», — говорит Анна, живущая неподалёку.