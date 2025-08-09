Kā man ir noriebušies tie pīpmaņi uz lodžijām! Visu laiku dzīvoklis smird dēļ šiem atkarīgajiem. Un izsmēķus met zemē. No augstākiem stāviem lidojošie izsmēķi mēdz piezemēties manā lodžijā. @RigasDome pieņemiet taču beidzot noteikumus, kas aizliedz smēķēt uz lodžijām, balkoniem pic.twitter.com/1XWZ8H1hyc— Baltā meitene (@hmm_pff) August 7, 2025
В комментариях быстро разгорелась буря. Кто-то потребовал трёхкратного повышения цен на сигареты, другие жаловались: «Из окон дует не воздух, а табачный дым. Открыть невозможно — становишься пассивным курильщиком».
Как поясняет @RigasPP, курить на балконе запрещено, если кто-то из соседей письменно возражает: «В первую очередь советуем поговорить с соседом, но если не помогает — обращайтесь в полицию с заявлением». Однако в ответ звучит скепсис: «Поговорила — он тупо посмотрел и продолжил курить. Таких в доме не один».
Рижская дума @RigasDome подтверждает: «Да, курение на балконах уже запрещено», — но собеседники тут же уточняют: «Запрещено только если кто-то возражает. А если всем надоело, но никто не пишет — дым как шёл, так и идёт».
Некоторые напоминают о законе: «См. пункт 10.2.7 и 14.1 закона о табачных изделиях». Другие — о беспомощности перед повседневной грубостью: «Кто-то из соседей прямо говорит: это моя собственность, что хочу — то и делаю».
«Поговорила — он тупо посмотрел и продолжил курить», — пишет Baltā meitene.
«Таких — десятки. А заявления на всех не напишешь».
Что говорят другие:
– «Уже давно такие правила приняты. Нужно фиксировать доказательства и вызывать @RigasPP», — напоминает Kristīna Blumberga.
– «Да, запрет есть. Но как обеспечить его соблюдение?» — спрашивает Pēteris Ozoliņš. И предлагает «решение»: «Может, начни курить сама. Не эти жалкие вейпы, а настоящую табачку!»
– «Есть старый добрый метод — холодной водой. Пожар надо тушить!», — иронизирует Kaspars Kalniņš.
– «Поговорили с соседями — они начали курить за стеклом. А потом распахивают окна, и весь дым летит наружу. Их уже знает полиция — из-за драк и детей», — делится Gita Pudule.
– «Да, такой закон принят не только в Риге, но и в Сейме», — подтверждает Ilgvars Imsa.
– «Купите себе дом! Гетто-многоэтажка — это не дом», — добавляет Siliv Sinebur.
– «Бедный народ Ильгуциема хочет курить. У нас, богатых из Марупе, таких проблем нет!» — язвит Dziparins82.
А пока дискуссия продолжается, в чью-то квартиру снова прилетает волна дыма. И новый окурок.