Лоджия в дыму: рижанам надоели соседи-курильщики (1)

Редакция PRESS 9 августа, 2025 09:20

Важно 1 комментариев

«Как мне надоели эти курильщики на лоджиях! Из-за них в квартире постоянно воняет, а окурки летят вниз и попадают прямо на мою лоджию», — пожаловалась в X (Twitter) пользовательница Baltā meitene. Она призвала Рижскую думу ужесточить запрет: «@RigasDome, примите уже наконец правила, которые полностью запрещают курить на балконах и лоджиях!»

 

В комментариях быстро разгорелась буря. Кто-то потребовал трёхкратного повышения цен на сигареты, другие жаловались: «Из окон дует не воздух, а табачный дым. Открыть невозможно — становишься пассивным курильщиком».

Как поясняет @RigasPP, курить на балконе запрещено, если кто-то из соседей письменно возражает: «В первую очередь советуем поговорить с соседом, но если не помогает — обращайтесь в полицию с заявлением». Однако в ответ звучит скепсис: «Поговорила — он тупо посмотрел и продолжил курить. Таких в доме не один».

Рижская дума @RigasDome подтверждает: «Да, курение на балконах уже запрещено», — но собеседники тут же уточняют: «Запрещено только если кто-то возражает. А если всем надоело, но никто не пишет — дым как шёл, так и идёт».

Некоторые напоминают о законе: «См. пункт 10.2.7 и 14.1 закона о табачных изделиях». Другие — о беспомощности перед повседневной грубостью: «Кто-то из соседей прямо говорит: это моя собственность, что хочу — то и делаю».

«Поговорила — он тупо посмотрел и продолжил курить», — пишет Baltā meitene.
«Таких — десятки. А заявления на всех не напишешь».
Что говорят другие:

– «Уже давно такие правила приняты. Нужно фиксировать доказательства и вызывать @RigasPP», — напоминает Kristīna Blumberga.
– «Да, запрет есть. Но как обеспечить его соблюдение?» — спрашивает Pēteris Ozoliņš. И предлагает «решение»: «Может, начни курить сама. Не эти жалкие вейпы, а настоящую табачку!»
– «Есть старый добрый метод — холодной водой. Пожар надо тушить!», — иронизирует Kaspars Kalniņš.
– «Поговорили с соседями — они начали курить за стеклом. А потом распахивают окна, и весь дым летит наружу. Их уже знает полиция — из-за драк и детей», — делится Gita Pudule.
– «Да, такой закон принят не только в Риге, но и в Сейме», — подтверждает Ilgvars Imsa.
– «Купите себе дом! Гетто-многоэтажка — это не дом», — добавляет Siliv Sinebur.
– «Бедный народ Ильгуциема хочет курить. У нас, богатых из Марупе, таких проблем нет!» — язвит Dziparins82.

А пока дискуссия продолжается, в чью-то квартиру снова прилетает волна дыма. И новый окурок.

