«Мы его не победим»: в Латвии готовятся жить и бороться с испанским слизнем

Жители не остались в стороне и даже основали общество «Против испанского слизня!», которое намерено добиваться системных решений на уровне самоуправлений и государства. «Пока нет единого подхода, и каждое самоуправление действует по-своему», — пояснила одна из учредительниц общества Илзе Майениеце. По её словам, после давления со стороны СМИ и жителей Министерство регионального развития начало работу над новыми правилами Кабинета министров, которые должны определить, как бороться с вредителем.

В Саулкрастском округе к проблеме подошли комплексно: создан реестр заражённых участков, закуплены препараты на основе фосфата железа — вещества, вредного для слизней, но безопасного для почвы. Кроме того, 22 августа в Саулкрасты пройдёт акция по сбору слизней и лекция эксперта.

В Кулдигском крае установлены специальные контейнеры для сбора погибших особей. А вот Рига пока оценивает ситуацию: из-за масштабов города массовые уборки здесь не столь эффективны.

Особый вызов — утилизация слизней. Как отметила руководитель регионального центра «Гетлини» Сниедзе Спроге, пока нет устоявшейся практики. Небольшие объёмы можно сжигать кипятком и компостировать или в крайних случаях — смывать в канализацию. Но класть слизней в обычные мусорные контейнеры нежелательно: трупы вредителей источают зловоние, а сортировочные линии не рассчитаны на такую биомассу.

«На победу в этом году рассчитывать не приходится, — признала Спродже. — Максимум, что возможно — сдержать распространение. К сожалению, с этим вредителем нам предстоит жить и в будущем».