По его словам, столь длительное ожидание связано с хронической нехваткой бюджетных средств: «О том, что с таким финансированием мы не сможем лечить всех больных, мы говорили ещё в конце прошлого года». В этом году больницы лишь «понемногу» начинают переходить к пациентам, вставшим в очередь сейчас.

Речь идёт о плановой помощи, оплачиваемой из бюджета. Пациенты, использующие частные страховки или оплачивающие лечение самостоятельно, в очереди не учитываются. Калейс также отметил, что ограничение доступа к финансируемой помощи только для задекларированных в Латвии не даст ощутимой экономии: «Это только пара миллионов евро, а контролировать — технически невозможно».

Ситуация с очередями тянется с времён пандемии Covid-19, когда Минздрав приостановил плановое лечение. Сейчас в отрасли констатируют: без дополнительного финансирования система не справится, а очереди будут только расти.