Суд в РФ запретил мемы, сравнивающие Путина с Гитлером

Кировский районный суд города Омск признал запрещенными в России 12 страниц на сайтах, где размещены фотографии, сравнивающие президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером, а также ряд других мемов с его изображением. На это в пятницу, 30 мая, обратила внимание издание "Вёрстка".

"В некоторых случаях под запрет попали отредактированные фотографии, на которых у Путина усы и прическа, как у Гитлера. В частности, из-за этого также оказались запрещены и изображения из фильма "Гитлер капут!" с Павлом Деревянко, опубликованные на тех же страницах", - говорится в публикации. Под запрет попали и фотографии, содержащие надписи "Путлер капут", в большинстве своем сделанные на плакатах акций протеста, а также иллюстрацию на блоге Ильи Варламова с изображением женщины с плакатом "Путлер, выпей яду, пока не угостили свинцом".

Помимо этого, суд запретил страницу на сайте Стихи.ру, где размещено изображение Путина с приставленным к голове револьвером, и надписью "Как спасти Россию от позора". Под запрет также попала страница в "Живом журнале" с изображением, стилизованном под обложку юмористического журнала "Крокодил" с фотографией Путина и надписью "В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно".

Запретить картинки потребовали сотрудники прокуратуры Омска. По их мнению, изображения "негативным образом сказываются на интересах общества и государства" и "побуждают к совершению террористической деятельности".