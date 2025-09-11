Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Суд ЕС отменил разрешение на строительство АЭС Венгрией и Россией

© Deutsche Welle 11 сентября, 2025 17:33

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия, одобрившая вклад Будапешта на сумму 2,5 млрд евро в прямой контракт с "Росатомом", не проверила его на соответствие правилам ЕС в области госзакупок, заключил суд.

Суд Европейского Союза в Люксембурге аннулировал одобрение Еврокомиссией финансового вклада Венгрии в строительство новых энергоблоков на АЭС "Пакш" совместно с Россией. Об этом говорится в решении суда от четверга, 11 сентября, опубликованном на его сайте. В частности, суд счел, что у Еврокомиссии было недостаточно оснований, чтобы одобрить заключение Будапештом прямого контракта с одним из предприятий концерна "Росатом" без проведения какого-либо тендера.

Еврокомиссия "должна была проверить, соответствует ли прямая передача контракта на строительство двух новых реакторов российскому предприятию правилам ЕС в области государственных закупок", сказано в релизе пресс-службы суда.

Пресс-служба Еврокомиссии воздержалась от комментариев по поводу этого решения и его последствий, отметив лишь, что "принимает его к сведению и определяется с возможными дальнейшими шагами".

"Пакш-2": совместный проект Москвы и Будапешта

Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" двух новых энергоблоков № 5 и 6 ("Пакш-2") в 2014 году. Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. Из них, как следует из судебных документов, Москва профинансировала 10 млрд евро, а Будапешт внес 2,5 млрд евро. Именно этой суммы из венгерского госбюджета касается аннулированное Судом ЕС одобрение Еврокомиссии, выданное в 2017 году.

Решением от 6 марта 2017 года Еврокомиссия одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия намеревалась предоставить государственной компании MVM Paks II для строительства двух новых ядерных реакторов на территории атомной электростанции "Пакш". Эти новые реакторы должны были постепенно заменить четыре существующих реактора, построенных по советскому проекту в 70-х - 80-х годах прошлого столетия.

MVM Paks II должна была безвозмездно получить в собственность и стать оператором двух новых реакторов, строительство которых должно было полностью финансироваться за счет венгерского государства.

Строительство новых реакторов было поручено, путем прямого присуждения, Нижегородской инженерной компании "Атомэнергопроект", входящей в госкорпорацию "Росатом", в соответствии с соглашением между Россией и Венгрией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В рамках этого соглашения Россия также согласилась предоставить Венгрии государственный кредит для финансирования большей части строительства новых реакторов.

Решение Еврокомиссии об одобрении проекта оспорила Австрия, обратившись в Суд общей юрисдикции в Люксембурге, однако в 2022 году он отклонил ее иск. После этого Австрия подала апелляцию на это решение в Суд Европейского Союза, которая была удовлетворена 11 сентября 2025 года. Решение суда низшей инстанции было отменено.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:25 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать