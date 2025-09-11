Суд ЕС отменил разрешение на строительство АЭС Венгрией и Россией

Суд Европейского Союза в Люксембурге аннулировал одобрение Еврокомиссией финансового вклада Венгрии в строительство новых энергоблоков на АЭС "Пакш" совместно с Россией. Об этом говорится в решении суда от четверга, 11 сентября, опубликованном на его сайте. В частности, суд счел, что у Еврокомиссии было недостаточно оснований, чтобы одобрить заключение Будапештом прямого контракта с одним из предприятий концерна "Росатом" без проведения какого-либо тендера.

Еврокомиссия "должна была проверить, соответствует ли прямая передача контракта на строительство двух новых реакторов российскому предприятию правилам ЕС в области государственных закупок", сказано в релизе пресс-службы суда.

Пресс-служба Еврокомиссии воздержалась от комментариев по поводу этого решения и его последствий, отметив лишь, что "принимает его к сведению и определяется с возможными дальнейшими шагами".

"Пакш-2": совместный проект Москвы и Будапешта

Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" двух новых энергоблоков № 5 и 6 ("Пакш-2") в 2014 году. Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. Из них, как следует из судебных документов, Москва профинансировала 10 млрд евро, а Будапешт внес 2,5 млрд евро. Именно этой суммы из венгерского госбюджета касается аннулированное Судом ЕС одобрение Еврокомиссии, выданное в 2017 году.

Решением от 6 марта 2017 года Еврокомиссия одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия намеревалась предоставить государственной компании MVM Paks II для строительства двух новых ядерных реакторов на территории атомной электростанции "Пакш". Эти новые реакторы должны были постепенно заменить четыре существующих реактора, построенных по советскому проекту в 70-х - 80-х годах прошлого столетия.

MVM Paks II должна была безвозмездно получить в собственность и стать оператором двух новых реакторов, строительство которых должно было полностью финансироваться за счет венгерского государства.

Строительство новых реакторов было поручено, путем прямого присуждения, Нижегородской инженерной компании "Атомэнергопроект", входящей в госкорпорацию "Росатом", в соответствии с соглашением между Россией и Венгрией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В рамках этого соглашения Россия также согласилась предоставить Венгрии государственный кредит для финансирования большей части строительства новых реакторов.

Решение Еврокомиссии об одобрении проекта оспорила Австрия, обратившись в Суд общей юрисдикции в Люксембурге, однако в 2022 году он отклонил ее иск. После этого Австрия подала апелляцию на это решение в Суд Европейского Союза, которая была удовлетворена 11 сентября 2025 года. Решение суда низшей инстанции было отменено.