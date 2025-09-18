Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 15:06

Важно 0 комментариев

Press.lv

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Деловито снуют краны с грузами, за забором слышны звуки работающей техники, а работяги стучат молотками. Ситуация кардинально отличается от той, что была еще год назад. Тогда, в сентябре 2024 года, правительство приняло решение заморозить амбициозное строительство нового вокзала Rail Baltic в Риге. Причина проста - денег нет.

Как выяснилось, Европа дает средства только на строительство основной магистрали, а ответвление трассы до Риги и Рижского аэропорта - это местная инициатива. Соответственно, и оплачиваться она должна из госбюджета, что оказалось невозможно. Но и в замороженном виде стройка века продолжала давить на бюджет. Как заявил представитель EDzL Эрик Дилев, зимний простой и консервация объекта могла обойтись примерно в 300 000 евро. И оплатить их должно было Министерство сообщение.

Нужно было срочно решать, где взять деньги. И решение было найдено: перераспределить средства из структурных фондов Европейского союза на другие проекты. Правда, для этого пришлось отказаться от сети станций подзарядки электропоезов, а Рига лишилась линии скоростного общественного транспорта метробуса - это решение позволило кинуть в котел стройки Rail Baltica дополнительные 114 млн евро, что составляет примерно 75% от суммы, необходимой для полной реализации проекта южной части здания вокзала. Из этих средств 104 млн пойдут напрямую на стройку, остальные 10 миллионов — на надзор и сопутствующие расходы.

Всю зиму рижане бросали косые взгляды на заснеженные дуги крыши недостроенного вокзала, стоявшие молчаливым укором политической и хозяйственной импотенции прямо под окнами Министерства сообщения. Но уже весной на стройплощадку вернулся тот же подрядчик, что работал там раньше — полное общество BeReRix. Компания возобновила строительные работы в апреле этого года.

На первый взгляд кажется, что за полгода ничего не изменилось: все тот же серый бетон, металл и забор по периметру. Но если присмотреться, то заметно, что здание будущего вокзала стало более выпуклым и массивным: за эти месяцы строители нарастили на металлические кости бетонного мяса, а стальные дуги покрылись ажурной сеткой куполов будущей крыши. И вообще заметно, что работа идет: строительные краны скользят стрелами, перетаскивая грузы, слышен рокот тяжелой техники, за забором деловито снуют работяги, а вдоль забора возвели с десяток модульных домиков-бытовок с офисами подрядчиков, складами и помещениями для строителей.

Простые рабочие не очень охотно рассказывают о своей работе:

- Да, строим ударными темпами. Наши занимаются работами внутри, кто-то еще прокладывает пути, делает крышу и заливает бетон, - рассказывает на ходу строитель, вышедший на обед. Он отмечает, что на стройке много бригад, каждая на своем участке работ, но без особых подробностей.

- Нам запрещено рассказывать о стройке. Сами понимаете, режимный объект, почти военный, - бросает другой строитель, скрываясь за турникетом на территории стройплощадки. Вход туда только по пропускам под бдительным присмотром охраны.

Бодрый темп объясняется тем, что на завершение строительства осталось меньше года - основной фронт работы нужно закончить до 31 августа 2026 года. К этому сроку строитель должен завершить фасад здания, крышу, работы на железнодорожных платформах и важнейшие работы по строительству инженерных сетей и систем. Следующий дедлайн: 31 декабря 2026 года. Тогда должны быть завершены благоустройство и отделка первого этажа здания.

- Финансирования хватает, чтобы мы здесь сделали подход с улицы Эмилияс Беньяминяс (бывшей ул. Гоголя - Ред.). Вход на станцию. Рижская дума построила подземную стоянку для велосипедов, а мы построим выход на эту площадку. Фасады и крыша будут закончены, фасад у земли и платформы, - поясняет представитель строительной компании BeReRix Андис Линде Линде.

Платформы будут полностью оборудованы для удобства пассажиров. Отсюда, по заверениям строителей, в 2027 году и будут отправляться электрички. Однако обустройство третьего этажа вокзала c залом ожидания для пассажиров в нынешнее финансирование не входит - напомним, оно покрывает лишь около 75% суммы, необходимой для полной реализации проекта. Как уже сообщалось, основные строительные работы должны быть закончены к 31 августа 2026 года, а до 31 декабря должна завершиться отделка первого этажа. Затем начнется тестирование новых путей и временный ввод в эксплуатацию, который продлится до 31 марта 2027 года.

В тоже время мост через Даугаву, который должен соединить Rail Baltica со станцией в аэропорту Риги, находится пока в подвешенном состоянии: не принято ни окончательного решения, не найдено финансирования для окончания проекта. Евросоюз больше не выделяет деньги из текущего бюджета. Следующий шанс на финансирование — в новом многолетнем плане, вероятно, не раньше 2027–2028 годов. И гарантий, что деньги дадут, нет.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 18.09.2025
Рига оставит ночные автобусы до конца октября
Bitnews.lv 55 минут назад
Латковскис: шпионы продают Латвию за копейки
Bitnews.lv 57 минут назад
Balticovo строит ультрасовременную сортировку яиц
Bitnews.lv 1 час назад
Италия: дресс-код для школы
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: где ездить безопаснее всего
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ах, как народ любит своё правительство!
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: грипп никого не пощадит
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: кто-то остался без кокса
Sfera.lv 2 дня назад

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать