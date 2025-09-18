Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Деловито снуют краны с грузами, за забором слышны звуки работающей техники, а работяги стучат молотками. Ситуация кардинально отличается от той, что была еще год назад. Тогда, в сентябре 2024 года, правительство приняло решение заморозить амбициозное строительство нового вокзала Rail Baltic в Риге. Причина проста - денег нет.

Как выяснилось, Европа дает средства только на строительство основной магистрали, а ответвление трассы до Риги и Рижского аэропорта - это местная инициатива. Соответственно, и оплачиваться она должна из госбюджета, что оказалось невозможно. Но и в замороженном виде стройка века продолжала давить на бюджет. Как заявил представитель EDzL Эрик Дилев, зимний простой и консервация объекта могла обойтись примерно в 300 000 евро. И оплатить их должно было Министерство сообщение.

Нужно было срочно решать, где взять деньги. И решение было найдено: перераспределить средства из структурных фондов Европейского союза на другие проекты. Правда, для этого пришлось отказаться от сети станций подзарядки электропоезов, а Рига лишилась линии скоростного общественного транспорта метробуса - это решение позволило кинуть в котел стройки Rail Baltica дополнительные 114 млн евро, что составляет примерно 75% от суммы, необходимой для полной реализации проекта южной части здания вокзала. Из этих средств 104 млн пойдут напрямую на стройку, остальные 10 миллионов — на надзор и сопутствующие расходы.

Всю зиму рижане бросали косые взгляды на заснеженные дуги крыши недостроенного вокзала, стоявшие молчаливым укором политической и хозяйственной импотенции прямо под окнами Министерства сообщения. Но уже весной на стройплощадку вернулся тот же подрядчик, что работал там раньше — полное общество BeReRix. Компания возобновила строительные работы в апреле этого года.

На первый взгляд кажется, что за полгода ничего не изменилось: все тот же серый бетон, металл и забор по периметру. Но если присмотреться, то заметно, что здание будущего вокзала стало более выпуклым и массивным: за эти месяцы строители нарастили на металлические кости бетонного мяса, а стальные дуги покрылись ажурной сеткой куполов будущей крыши. И вообще заметно, что работа идет: строительные краны скользят стрелами, перетаскивая грузы, слышен рокот тяжелой техники, за забором деловито снуют работяги, а вдоль забора возвели с десяток модульных домиков-бытовок с офисами подрядчиков, складами и помещениями для строителей.

Простые рабочие не очень охотно рассказывают о своей работе:

- Да, строим ударными темпами. Наши занимаются работами внутри, кто-то еще прокладывает пути, делает крышу и заливает бетон, - рассказывает на ходу строитель, вышедший на обед. Он отмечает, что на стройке много бригад, каждая на своем участке работ, но без особых подробностей.

- Нам запрещено рассказывать о стройке. Сами понимаете, режимный объект, почти военный, - бросает другой строитель, скрываясь за турникетом на территории стройплощадки. Вход туда только по пропускам под бдительным присмотром охраны.

Бодрый темп объясняется тем, что на завершение строительства осталось меньше года - основной фронт работы нужно закончить до 31 августа 2026 года. К этому сроку строитель должен завершить фасад здания, крышу, работы на железнодорожных платформах и важнейшие работы по строительству инженерных сетей и систем. Следующий дедлайн: 31 декабря 2026 года. Тогда должны быть завершены благоустройство и отделка первого этажа здания.

- Финансирования хватает, чтобы мы здесь сделали подход с улицы Эмилияс Беньяминяс (бывшей ул. Гоголя - Ред.). Вход на станцию. Рижская дума построила подземную стоянку для велосипедов, а мы построим выход на эту площадку. Фасады и крыша будут закончены, фасад у земли и платформы, - поясняет представитель строительной компании BeReRix Андис Линде Линде.

Платформы будут полностью оборудованы для удобства пассажиров. Отсюда, по заверениям строителей, в 2027 году и будут отправляться электрички. Однако обустройство третьего этажа вокзала c залом ожидания для пассажиров в нынешнее финансирование не входит - напомним, оно покрывает лишь около 75% суммы, необходимой для полной реализации проекта. Как уже сообщалось, основные строительные работы должны быть закончены к 31 августа 2026 года, а до 31 декабря должна завершиться отделка первого этажа. Затем начнется тестирование новых путей и временный ввод в эксплуатацию, который продлится до 31 марта 2027 года.

В тоже время мост через Даугаву, который должен соединить Rail Baltica со станцией в аэропорту Риги, находится пока в подвешенном состоянии: не принято ни окончательного решения, не найдено финансирования для окончания проекта. Евросоюз больше не выделяет деньги из текущего бюджета. Следующий шанс на финансирование — в новом многолетнем плане, вероятно, не раньше 2027–2028 годов. И гарантий, что деньги дадут, нет.