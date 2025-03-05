Строительство первой очереди моста Rail Baltica в Риге завершено досрочно: на этом пока всё

Во время первого этапа строительства железнодорожного моста через Даугаву для будущей ж/д магистрали Rail Baltica были установлены две опоры и созданы два пролёта: над улицей Ластадияс и над набережной и участком Даугавы. А также пролёт, который простирается в длину на 44 метра над рекой. Метод строительства уникальный, применён впервые в странах Балтии, говорит Андис Линде, представитель строительной компании BERERIX:

«Мост построен с использованием метода балансирующих консолей, что означает, что мы строим без лесов со стороны Даугавы. Мы построили опору в Даугаве и затем последовательно с помощью системы опалубки бетонируем с обеих сторон, равномерно уравновешивая конструкцию».

Бетонирование уже закончено, завершается стяжка конструкции специальными тросами. Чтобы консоль, уходящая в Даугаву, не провисала. На этом пока всё. Средств на продолжение строительства пока нет, говорит Линде.

«Если же этот срок затянется — ну, тогда мы не знаем. Под силой тяжести конструкция может немного проседать — не опоры, а тот участок, который свободно находится над Даугавой. Но даже если просадка будет на миллиметры или, может быть, можно говорить о сантиметрах, это не опасно».

Как только позволит погода, будет завершено строительство набережной Генерала Радзиня. Восстановят полное движение транспорта — по три полосы в каждом направлении. Трамвайное движение и пешеходное. Благоустроят территорию. Но некоторые участки возле моста всё же будут огорожены. Следующим этапом строительства нового железнодорожного моста может стать установка опор и создание пролётов моста на Закюсале — когда появятся средства. На острове уже установлен знак «строительная площадка».

Когда оба берега Даугавы будут соединены новым мостом, по нему можно будет пройти и пешком. Подняться на набережной Генерала Радзиня наверх, дойти до острова Закюсала, спуститься вниз, погулять по острову, а затем пройти и до улицы Елгавас.

Когда появятся средства на то, чтобы мост закончить — пока не ясно. В рамках проекта Rail Baltica пока есть более срочные работы. Например, достроить Центральный вокзал. Стоимость первой очереди строительства составляет около 20 миллионов евро, а для его завершения требуется еще около 70 миллионов.