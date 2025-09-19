Строители против генерального соглашения в строительной отрасли. Почему?

Работодатели предлагают продлить соглашение ещё на год и установить минимальную зарплату в отрасли на уровне 50% выше государственной минимальной. Однако первые переговоры показали, что профсоюзы склонны отклонить предложение. Это может означать прекращение действия соглашения, что приведёт к значительным изменениям на рынке труда.

«Решение о продлении хотя бы на один год критически важно, оно даст время согласовать с государством долгосрочные решения – предсказуемость в госзакупках, сокращение бюрократии и борьбу с теневой экономикой», – подчеркнули организации, представляющие работодателей.

«Генеральное соглашение шесть лет назад было инициативой самих работодателей, чтобы сократить теневую экономику и удержать кадры», – напомнили в ассоциации.

Сейчас минимальная зарплата в строительстве составляет 1050 евро в месяц или 6,29 евро в час. Профсоюз строителей (LBNA) требует повысить ставку до 6,92 евро в час и зарплату до 1155,64 евро в месяц к 2026 году. Также профсоюз предлагает отказаться от сниженной ставки для студентов, закрепить механизм индексации и уточнить оплату сверхурочных.

По данным LBNA, минимальная ставка за шесть лет обесценилась на 70% относительно госминимума, на 14% относительно средней по отрасли и на 11% по покупательной способности. Кроме того, в строительстве самый высокий уровень теневой экономики – 33,8%, и половину составляют «зарплаты в конвертах».

Профcоюз напоминает, что минимальная ставка на латвийских стройках – самая низкая в регионе, в соседних странах платят в разы больше. При этом только один из десяти молодых специалистов планирует оставаться в Латвии, хотя отрасль в прошлом году заработала 281 млн евро прибыли – вторую по величине за десятилетие.