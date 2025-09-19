Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Сентября Завтра: Muntis, Verners
Доступность

Строители против генерального соглашения в строительной отрасли. Почему?

© LETA 19 сентября, 2025 19:22

Бизнес 0 комментариев

В строительной отрасли Латвии может начаться процесс расторжения генерального соглашения. Как сообщили в Латвийском объединении строителей, работодатели предложили компромисс для сохранения действующей договорённости, но представители работников его не поддержали.

Работодатели предлагают продлить соглашение ещё на год и установить минимальную зарплату в отрасли на уровне 50% выше государственной минимальной. Однако первые переговоры показали, что профсоюзы склонны отклонить предложение. Это может означать прекращение действия соглашения, что приведёт к значительным изменениям на рынке труда.

«Решение о продлении хотя бы на один год критически важно, оно даст время согласовать с государством долгосрочные решения – предсказуемость в госзакупках, сокращение бюрократии и борьбу с теневой экономикой», – подчеркнули организации, представляющие работодателей.

«Генеральное соглашение шесть лет назад было инициативой самих работодателей, чтобы сократить теневую экономику и удержать кадры», – напомнили в ассоциации.

Сейчас минимальная зарплата в строительстве составляет 1050 евро в месяц или 6,29 евро в час. Профсоюз строителей (LBNA) требует повысить ставку до 6,92 евро в час и зарплату до 1155,64 евро в месяц к 2026 году. Также профсоюз предлагает отказаться от сниженной ставки для студентов, закрепить механизм индексации и уточнить оплату сверхурочных.

По данным LBNA, минимальная ставка за шесть лет обесценилась на 70% относительно госминимума, на 14% относительно средней по отрасли и на 11% по покупательной способности. Кроме того, в строительстве самый высокий уровень теневой экономики – 33,8%, и половину составляют «зарплаты в конвертах».

Профcоюз напоминает, что минимальная ставка на латвийских стройках – самая низкая в регионе, в соседних странах платят в разы больше. При этом только один из десяти молодых специалистов планирует оставаться в Латвии, хотя отрасль в прошлом году заработала 281 млн евро прибыли – вторую по величине за десятилетие.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:30 19.09.2025
«Лекарства — это не конфеты» — Индра Дрейка о рисках привычки
Bitnews.lv 3 часа назад
Эстония: латыши ездят в Валгу в «алкотрипы»
Sfera.lv 4 часа назад
В Латвии отменяют льготу по НДС для русских книг и прессы
Bitnews.lv 5 часов назад
Госкомпании отдадут до 90% прибыли в бюджет Латвии
Bitnews.lv 5 часов назад
Реконструкцию Вантового моста оценили в 70 миллионов евро
Bitnews.lv 5 часов назад
В Риге улицы Дзирнаву и Антонияс на выходные станут пешеходными
Bitnews.lv 6 часов назад
Балтия: система будет одна
Sfera.lv 6 часов назад
Эстония: уберёмся все
Sfera.lv 11 часов назад

«Это просто жесть!» Депутата от Нацблока пригласили учителем истории в бывшую русскую школу

Важно 21:03

Важно 0 комментариев

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Читать
Загрузка

Молодые активисты или хищные капиталисты? Кто стоит за акцией «Свобода курам!» на самом деле

Важно 20:56

Важно 0 комментариев

В Латвии общество «Dzīvnieku brīvība» в очередной раз вышло к Сейму с акцией «Неделя в клетке». Несколько десятков участников по очереди садятся в тесный металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур, чтобы наглядно показать, в каких условиях живут миллионы птиц. Организация добивается того, чтобы парламент окончательно запретил клеточное содержание кур-несушек.

В Латвии общество «Dzīvnieku brīvība» в очередной раз вышло к Сейму с акцией «Неделя в клетке». Несколько десятков участников по очереди садятся в тесный металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур, чтобы наглядно показать, в каких условиях живут миллионы птиц. Организация добивается того, чтобы парламент окончательно запретил клеточное содержание кур-несушек.

Читать

МОК допустил атлетов из России и Белоруссии на Игры 2026 в нейтральном статусе

Мир 19:06

Мир 0 комментариев

Исполком Международного Олимпийского комитета (МОК)  утвердил решение: спортсмены с российским и белорусским паспортом смогут выступить на зимних Играх в Милане-Кортине 2026 года под нейтральным статусом и на тех же условиях, что и в Париже-2024.

Исполком Международного Олимпийского комитета (МОК)  утвердил решение: спортсмены с российским и белорусским паспортом смогут выступить на зимних Играх в Милане-Кортине 2026 года под нейтральным статусом и на тех же условиях, что и в Париже-2024.

Читать

ЕС хочет запретить российский СПГ с 2027 года

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Европейская комиссия предложила ввести полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года — на год раньше ранее предусмотренного срока. Запрет включён в 19-й пакет санкций против Москвы, сообщает Reuters.

Европейская комиссия предложила ввести полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года — на год раньше ранее предусмотренного срока. Запрет включён в 19-й пакет санкций против Москвы, сообщает Reuters.

Читать

Меньше мусорников — меньше мусора. Так решили в Амстердаме

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Власти Амстердама решили бороться с мусором на улицах… убирая урны, сообщает Guardian.Такой шаг связан с ростом жалоб на грязь после введения системы залогов за бутылки и банки. Жители выбрасывают тару в обычные урны, их вскрывают несколько раз в день в поисках залога, мусор разлетается и привлекает крыс.

Власти Амстердама решили бороться с мусором на улицах… убирая урны, сообщает Guardian.Такой шаг связан с ростом жалоб на грязь после введения системы залогов за бутылки и банки. Жители выбрасывают тару в обычные урны, их вскрывают несколько раз в день в поисках залога, мусор разлетается и привлекает крыс.

Читать

Сколько стоит реконструкция Вантового моста? Претенденты определились с ценой

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Реконструкцию Вантового моста предлагают выполнить примерно за 70 миллионов евро, следует из информации, опубликованной в Электронной системе закупок.

Реконструкцию Вантового моста предлагают выполнить примерно за 70 миллионов евро, следует из информации, опубликованной в Электронной системе закупок.

Читать