Строишь дом — покажи откуда взял на это деньги

Эксперты отмечают: влияние одного вида деятельности на теневую экономику измерить сложно, однако вместе с другими инструментами это могло бы сыграть свою роль в уменьшении теневой экономики. Если средний объем теневой экономики в Латвии оценивается в размере пятой части от внутреннего валового продукта, то именно строительство является отраслью, которая, образно говоря, еще больше в тени.

Считается, что в "серой зоне" ведется примерно треть строительства. В Латвийской ассоциации строителей (ЛАС) отмечают, что именно частные строительные проекты чаще всего оказываются в зоне риска с точки зрения участия в теневой экономике. И это создает неравную конкуренцию для тех строителей, которые хотят платить все налоги. "В частном секторе очень часто бывают случаи, что зарплаты - особенно зарплаты - можно платить наличными. И это создает очень неравную конкуренцию между публичным и частным секторами", - пояснил глава ЛАС Нормунд Гринбергс.

Поэтому указание происхождения финансирования в начале процесса строительства и ассоциация, и другие опрошенные Латвийским телевидением эксперты считают шагом вперед в сокращении теневой экономики.

Начиная с 1 ноября, приступая к строительству, реконструкции или реновации нового здания, физические лица в ИСС должны будут указать происхождение финансирования - выбрав один из четырех предложенных вариантов или сразу несколько. Например, будут ли для строительства использоваться доходы от заработной платы, хозяйственной деятельности или другие источники, будет ли использоваться заем. (Lsm.lv)