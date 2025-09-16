Строгий режим: в тюрьмах ограничено право на видеоигры

Продвижение этих ограничений ранее вызвало недовольство у части заключённых, которые пытались устроить некое подобие бунта.

В Министерство юстиции Латвии пояснили, что за последние годы игровые устройства значительно развились, и теперь их функционал позволяет не только играть, но и использовать их для несанкционированной связи между заключёнными или с людьми за пределами тюрьмы.

По закону арестанты имеют право пользоваться игровыми приставками, подключаемыми к телевизору. Однако министерство считает важным ограничить использование тех видеоигр, в которых возможна любая форма общения с другими игроками.

Ранее уже были приняты поправки, предусматривающие ограничение использования игровые консоли в местах лишения свободы, а также ужесточение правил допуска посетителей.

Цель новых правил — уменьшить влияние организованной преступности и неформальной иерархии в латвийских тюрьмах, пресечь оборот запрещённых предметов и веществ, а также стимулировать участие осуждённых в программах ресоциализации.

Согласно новым требованиям, заключённые смогут пользоваться только такими игровыми консолями, которые технически не позволяют общаться с другими людьми внутри или вне тюрьмы. Использование консолей будет возможно только с разрешения начальника тюрьмы и в установленное время. Также будет полностью запрещено использование любых устройств, которые могут подключаться к интернету, передавать данные или выполнять функции раций, телефонов, компьютеров, планшетов или носителей данных.