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«Straupe»: бактерии E.coli не подтверждены в продукции компании

© LETA 11 апреля, 2025 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

Лабораторные исследования пока не подтвердили наличие бактерий E. coli ни в одной из продукции молочной компании «Страупе», а также в пробах, взятых с производственного оборудования, тары и рук сотрудников, сообщили на предприятии.

В то же время компания отмечает, что, неся полную ответственность за безопасность потребителей, она уже отзывает из торговых точек всю упакованную вручную продукцию. «Страупе» подчеркивает, что исследования все еще продолжаются, чтобы выяснить пути распространения бактерий.

Председатель правления «Straupe» Имантс Балодис сообщает, что в четверг и среду 42 сотрудника, занятых в сфере производства и дистрибуции (логистики), прошли тестирование на наличие кишечной палочки. В качестве носителей были выявлены семь сотрудников, четверо из которых были непосредственно задействованы в производственных процессах. Все эти сотрудники были временно отстранены от работы и помещены под наблюдение семейных врачей сразу после получения результатов тестов.

Балодис отмечает, что главная задача компании на данный момент — сделать все возможное, чтобы продукция, поступающая к потребителям, была безопасна в использовании. В связи с этим начался отзыв из продажи продукции, упакованной вручную. В то же время, утверждает Балодис, продукты, упакованные автоматически, безопасны для употребления.

«В настоящее время существует много вопросов о том, что произошло, и было бы неправильно строить предположения на версиях, которые не подтверждены лабораторно. Мы надеемся, что с помощью учреждений, участвующих в контроле, также будет выяснено, каким образом наши сотрудники стали носителями бактерий E. coli, поскольку у нас нет таких возможностей для расследования», — говорит Балодис.

Молочная компания «Страупе» уже приняла и продолжает принимать необходимые меры безопасности, чтобы гарантировать, что вся продукция компании безопасна для потребителей.

В настоящее время производственная линия, на которой продукция упаковывается вручную, приостановлена, однако автоматизированная упаковка продукции продолжается, поскольку на данном этапе продукция не контактирует с сотрудниками.

Балодис подчеркивает, что продукты, упакованные автоматически, безопасны для употребления. «Дезинфекция помещений компании уже началась, чтобы мы могли быть вдвойне уверены, что никакие бактерии не «просочились». Хочу подчеркнуть, что на данный момент не доказано, что использование продукции нашей компании связано с инфицированием в детских садах», — говорит Балодис.

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