Страсти по бюджету: на что не хватает больше всего?

Один из лидеров фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) - Аугуст Бригманис - заявил премьер-министру Эвике Силине и руководителю парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунду Юревицу, что нынешняя коалиция в составе "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" должна продолжить работу, однако, принимая госбюджет следующего года, это правительство должно показать обществу, что оно заботится о населении.

"Это нормальный политический процесс. Никогда принятие бюджета не происходило без обсуждений", - отметил Бригманис в беседе с "Latvijas Avīze" во вторник. Он прогнозирует, что после этих обсуждений фракция СЗК может дать зеленый свет принятию бюджета правительством, однако окончательное решение по главному финансовому документу страны принимает Сейм.

Правительство должно передать бюджет в Сейм до 15 октября, приложив к нему протокол соглашений и разногласий между Кабинетом министров и Латвийским союзом самоуправлений.

Влияние СЗК в руководстве краев и городов сократилось, но приоритетом политической силы по-прежнему остается забота о регионах, "потому что никто больше о них не будет заботиться, поэтому мы всегда будем выступать за сельские дороги и малые сельские школы", сказал Бригманис.

В начале недели в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр экономики, председатель Крестьянского союза Латвии Виктор Валайнис заявил, что СЗК не сможет поддержать рассмотрение проекта госбюджета в правительстве, пока в коалиции не состоится дискуссия по ряду важных для СЗК вопросов. Прежде всего это сохранение малых сельских школ, угрозу которым СЗК усматривает во внедрении модели финансирования "Программа в школе".

Уже на следующий день после заявления Валайниса фракция СЗК встретилась с министром образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство").

"Мы нашли решение, и оно всех радует. Чтобы было соглашение, должен быть диалог. Мы озвучили свое видение и ожидаем дискуссии", - заявил "Latvijas Avīze" руководитель фракции СЗК Харийс Рокпелнис.

Он также сообщил, что в понедельник на заседании коалиции достигнута договоренность о том, что поправки к закону о лесе, предусматривающие вырубку более молодых деревьев, не будут включены в пакет сопровождающих закон о госбюджете проектов, а будут рассматриваться в обычном порядке, чтобы по ним состоялась более широкая дискуссия.

Против этих поправок выступили как "Прогрессивные", так и многие неправительственные организации. Отвечая "Прогрессивным", министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) в заявлении для СМИ отметил: "Партия хвастается заботой о природе, но это означает, что старые леса съедят насекомые, деревья сгниют, и Латвия превратится в кладбище, заполненное засохшими, разрушенными стволами. Это медленная и брутальная смерть латвийских лесов".

СЗК также призвал "Прогрессивных" вместе с представителями СМИ осмотреть леса лично.

(Latvijas Avīze)

Резекне: презентация нового СПА

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

