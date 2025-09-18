Страсти по бюджету: на что не хватает больше всего?

"Это нормальный политический процесс. Никогда принятие бюджета не происходило без обсуждений", - отметил Бригманис в беседе с "Latvijas Avīze" во вторник. Он прогнозирует, что после этих обсуждений фракция СЗК может дать зеленый свет принятию бюджета правительством, однако окончательное решение по главному финансовому документу страны принимает Сейм.

Правительство должно передать бюджет в Сейм до 15 октября, приложив к нему протокол соглашений и разногласий между Кабинетом министров и Латвийским союзом самоуправлений.

Влияние СЗК в руководстве краев и городов сократилось, но приоритетом политической силы по-прежнему остается забота о регионах, "потому что никто больше о них не будет заботиться, поэтому мы всегда будем выступать за сельские дороги и малые сельские школы", сказал Бригманис.

В начале недели в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр экономики, председатель Крестьянского союза Латвии Виктор Валайнис заявил, что СЗК не сможет поддержать рассмотрение проекта госбюджета в правительстве, пока в коалиции не состоится дискуссия по ряду важных для СЗК вопросов. Прежде всего это сохранение малых сельских школ, угрозу которым СЗК усматривает во внедрении модели финансирования "Программа в школе".

Уже на следующий день после заявления Валайниса фракция СЗК встретилась с министром образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство").

"Мы нашли решение, и оно всех радует. Чтобы было соглашение, должен быть диалог. Мы озвучили свое видение и ожидаем дискуссии", - заявил "Latvijas Avīze" руководитель фракции СЗК Харийс Рокпелнис.

Он также сообщил, что в понедельник на заседании коалиции достигнута договоренность о том, что поправки к закону о лесе, предусматривающие вырубку более молодых деревьев, не будут включены в пакет сопровождающих закон о госбюджете проектов, а будут рассматриваться в обычном порядке, чтобы по ним состоялась более широкая дискуссия.

Против этих поправок выступили как "Прогрессивные", так и многие неправительственные организации. Отвечая "Прогрессивным", министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) в заявлении для СМИ отметил: "Партия хвастается заботой о природе, но это означает, что старые леса съедят насекомые, деревья сгниют, и Латвия превратится в кладбище, заполненное засохшими, разрушенными стволами. Это медленная и брутальная смерть латвийских лесов".

СЗК также призвал "Прогрессивных" вместе с представителями СМИ осмотреть леса лично.

(Latvijas Avīze)